Noin 20 saattohoitopotilaan omaista on ottanut yhteyttä poliisiin – tutkinnanjohtaja: “Selvitämme, onko tarvetta erilliselle rikostutkinnalle”

Lounais-Suomen poliisi on pyytänyt omaisia ilmoittautumaan, jotta kotisairaalayritys Luotsiin kohdistuvien rikosepäilyjen laajuus selviäisi.

Lounais-Suomen poliisi on saanut maanantain ja tiistain aikana noin kaksikymmentä yhteydenottoa Kotisairaala Luotsin saattohoidossa olleilta omaisilta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer kuvaa määrää tässä vaiheessa hyväksi.

– Ihmiset ovat olleet aktiivisia, vaikka on verrattain vanhoista asioista kyse.

Poliisi tiedotti maanantaina, että turkulaisessa saattohoitopalvelua tarjonneessa yrityksessä on tullut ilmi vakavia rikosepäilyjä. Epäilyt koskevat vuosien 2011–2014 tapahtumia.

Erillinen rikostutkinta mahdollinen

Uusia yhteydenottoja ei ole vielä ehditty analysoida. Tässä vaiheessa ei siis tiedetä, onko yritystä syytä epäillä laajemmasta rikollisesta toiminnasta.

Rikoskomisario Mika Paaer kertoo, että rikostiedustelu- ja analysointiryhmä kerää tiedot yhteen, ja sen jälkeen poliisi ottaa omaisiin yhteyttä.

– Lähestymme näitä ihmisiä virallisen suostumuksen saamiseksi. Kun saamme potilasasiakirjat ja muut dokumentit, tarkastelemme onko tarvetta käynnistää erillinen rikostutkinta.

Omaisten apua kaivataan

Mika Paaer kokee kaikkien eduksi, että poliisi saisi mahdollisimman paljon materiaalia käsiinsä. Ilman omaisten aktiivisuutta se ei onnistu.

Poliisi pyysi Turun kaupungilta kotisairaalan asiakkaiden nimiä, jotta se olisi voinut kohdistaa tietopyynnöt suoraan omaisille. Kaupunki vetosi potilastietojen salassapitovelvollisuuteen, eikä luovuttanut tietojaan eteenpäin.

– Kaupunki tulkitsi asiaa niin, että myös nimi on potilastieto, joka on salassapidettävä. Nyt ainoa keinomme tavoittaa omaiset on median kautta, Paaer toteaa.

