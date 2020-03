IAEA:n raportti: Iranin rikastetun uraanin varastot kasvavat hälyttävästi – Epäilyksiä salaisista ydinlaitoksista

Arakin raskasvesireaktori. Kuva on otettu tammikuussa 2011.

Arakin raskasvesireaktori. Kuva on otettu tammikuussa 2011. Hamid Forutan / EPA

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on laatinut uuden raportin Iranin ydinmateriaalivarastoista. Raportti on luottamuksellinen, mutta se on vuotanut tiedotusvälineille.

IAEA ilmaisee raportissa vakavan huolensa Iranin kasvavista rikastetun uraanin varastoista. Rikastettua uraania voidaan käyttää ydinaseen valmistamiseen.

Raportin mukaan Iranilla on nyt varastoissaan 1 020 kiloa rikastetua uraania. Määrä on kasvanut kolmessa kuukaudessa yli kolminkertaiseksi.

Lisäksi varasto on nyt viisi kertaa suurempi kuin Iranin ja länsimaiden vuonna 2015 tekemässä ydinsopimuksessa sallitaan. Sopimus on tosin suurelta osin menettänyt merkityksensä, koska Yhdysvallat irrottautui sopimuksesta vuonna 2018 ja asetti Iranille ankaria pakotteita.

IAEA sanoo, että se on paikallistanut kolme kohdetta, joissa Iranin epäillään joko varastoineen ydinmateriaalia tai valmistaneen sitä. Järjestön mukaan Iran estää sen tarkastajia vierailemasta näissä kohteissa.

Yksi kohteista sijaitsee Turquzabasissa, Teheranin ulkopuolella. Yhdysvallat ja Israel ovat esittäneet syytöksiä, että Iranilla olisi juuri kyseisessä paikassa salaista ydintoimintaa.

IAEA:n havainto vahvistaa epäilyä. Kohteesta on paikallistettu uraanipartikkeleita.

Iran on tyrmännyt epäilykset. Iran sanoo, "ettei se hyväksy mitään syytöksiä, jotka koskevat sen aikaisempia toimia, eikä sillä ole velvollisuutta vastata syytöksiin".

Lähteet: AFP, AP, Reuters