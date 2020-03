Onko 13 kilometrin koulumatka ok lapselle, jonka oma koulu olisi ihan vieressä? Näiden vanhempien mielestä ei todellakaan

Oulun mukaan kakkosluokkalaiset on isompia oppilaita helpompi siirtää väistötiloihin, kun Ritaharjun kouluun ei mahdu.

Oulussa Pohjois-Ritaharjun koulu on niin täynnä, että kaupunki aikoo siirtää noin sata alakoululaista toiselle puolelle kaupunkia. Suunnitelmissa on kuljettaa ensi syksystä lähtien kakkosluokkalaisia Pohjois-Ritaharjusta Kaukovainiolla oleviin väistötiloihin noin kolmentoista kilometrin päähän.

Tämä ei kuitenkaan käy päinsä osan pienten koululaisten vanhempien mielestä. Muun muassa yksi ekaluokkalaisen äiti on tuohtunut Oulun kaupungin päätöksestä.

– Koulussa puhutaan paljon siitä, että lapsilla olisi turvallinen olla sosiaalinen yhteisö Pohjois-Ritaharjuissa. Nyt se kaikki ollaan viemässä pois, sanoo Fanni Rutanen.

Noin 200 vanhempaa on asiaan niin tuohtuneita, että he tekivät vetoomuksen, jossa vaaditaan, että kaupunki luopuu ensi syksynä alkavista siirroista Kaukovainiolle.

Vetoomuksen tehneiden vanhempien mielestä lasten pitäisi saada jatkaa koulunkäyntiä heille ensimmäiselle vuosiluokalle osoitetussa opetuksen järjestämispaikassa, taikka sen välittömässä läheisyydessä.

Yksi aktiivisista toimijoista on oululainen ekaluokkalaisen isä Henrik Hedberg. Hänen mukaansa lapset ovat saaneet kouluun tullessaan kirjallisen päätöksen, jonka mukaan he saavat käydä peruskoulunsa Pohjois-Ritaharjun yksikössä.

"Tilapäinen ratkaisu"

Vanhempien vetoomuksesta huolimatta kaupunki pysyy kannassaan.

Vetoomukseen vastattiin Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa helmikuussa. Pöytäkirjan mukaan Ritaharjuun oppilaaksi otetut oppilaat pysyvät Ritaharjun koulun oppilaina, vaikka sivutoimipiste on Kaukovainiolla.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan kyseessä on tilapäinen ratkaisu.

Opetushallituksen opetusneuvos Leena Nissilä ei ota kantaa yksittäiseen tapaukseen, mutta sanoo, että Suomessa on lähikouluperiaate. Pääsääntöisesti se tarkoittaa sitä, että oppilaalle osoitetaan koulupaikaksi lähin koulu.

Kuitenkin joissain tapauksissa lähikoulu voi olla myös hieman kauempana.

Nissilä tietää joitain tapauksia Suomesta, joissa esimerkiksi alueen kasvavan väestön vuoksi kaikki oppilaat eivät mahdu lähimpään kouluun. Näissäkin tapauksissa koulumatkojen tulee perusopetuslain mukaan olla koulujen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Kakkosluokkalaisilla päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää kaksi ja puoli tuntia. Pohjois-Ritaharjun koululta Kaukovainion Kotkantien kampukselle bussimatka kestäisi noin puoli tuntia.

Pohjois-Ritaharjun koululta matkaa Kaukovainion Kotkantien kampukselle on noin 13 kilometriä.

Mutta miksi juuri Pohjois-Ritaharjun nykyiset ekaluokkalaiset joutuvat siirtymään ensi syksynä lähikoulustaan kauas Kaukovainiolle?

Penttilän mukaan kakkosluokkalaisiin on päädytty siksi, että heillä on kohtalaisen lyhyt koulupäivä ja he eivät tarvitse taito- ja taideaineisiin liittyviä erillisiä tiloja.

– Suunnittelu lähtee siitä, että lapset ovat vain yhden lukuvuoden kuljetuksessa. Seuraavana syksynä kuljetuksen kohteena ovat jo toiset lapset, Penttilä kertoo.

Koulu käy yhä ahtaammaksi

Kun Ritaharjun koulu valmistui kymmenen vuotta sitten, se mitoitettiin 650 oppilaalle. Nyt peruskoululaisia on jo miltei 1500. Ja määrä kasvaa yhä: alueelle on valmistunut viisi erillistä koulurakennusta, mutta nämäkään tilat eivät enää riitä.

Vuoteen 2023 mennessä Ritaharjun väistötilojen tarve kasvaa miltei 300 oppilaaseen.

Kaukovainion Kotkantien kampus tyhjenee ammattikorkeakouluopiskelijoista kesän aikana, sillä ammattikorkeakoulu muuttaa Linnanmaalle syksyllä (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva). Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Kotkantien kampuksella on alkuun vain Pohjois-Ritaharjun kakkosluokkalaisia.

Suunnitelluissa Kaukovainion väistötiloissa on ollut aiemmin sisäilmaongelmia.

– Kiinteistön omistaja on korjannut niitä, ja mitään hälyttävää ei ole meille kerrotun mukaan tiedossa, kertoo Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.

Pohjois-Ritaharjun koulun vanhempien haluama väliaikaisparakki ei ole Oulun kaupungin mukaan toteuttamiskelpoinen. Marko Väänänen / Yle

Vanhemmat eivät aio antaa periksi

Vanhemmat aikovat valittaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan tekemästä päätöksestä. Asiasta on tehty jo kantelu aluehallintovirastoon ja oikeusasiamiehelle.

Oppilaiden vanhempien mielestä paras ratkaisu tulehtuneeseen tilanteeseen olisivat väliaikaiset parakit tai elementeistä tehdyt väistötilat Pohjois-Ritaharjuun.

Penttilän mukaan se ei ole mahdollista, vaan suunnitelmissa on rakentaa Ritaharjuun uusi koulu vuoteen 2023 mennessä. Koululaisten kuljetusten on arvioitu kestävän juuri tuon vuoden alkuun saakka.

Vanhemmat kuitenkin aikovat katsoa tilanteen loppuun asti.

– Jos tämä menee niin pitkälle, että kaupunki ei kuuntele lähes 200 vanhemman mielipidettä, niin elokuussa tyhjät bussit lähtevät Kaukovainiolle ja meidän lapset jäävät tänne Ritaharjuun, Fanni Rutanen sanoo.

