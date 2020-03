Donald Trumpin vaalikampanja vaatii miljoonia Washington Postilta

New York Times sai presidentin taustajoukoilta vastaavan kanteen viikko sitten.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin vaalikampanja on nostanut kanteen Washington Post -lehteä vastaan.

Kampanjan mukaan lehti olisi syyllistynyt kunnianloukkaukseen julkaistuaan viime vuonna kaksi kolumnia, joissa käsiteltiin Trumpin edellisen vaalikampanjan väitettyjä yhteyksiä Venäjän vaalivaikuttamiseen. Kampanja kertoo kanteesta nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Kanteen mukaan lehti olisi julkaissut valheellisia väitteitä tarkoituksella.

Viime viikolla Trumpin kampanja nosti vastaavan kanteen New York Times -lehteä vastaan. Myös siinä on kyse kolumneista, joissa on käsitelty Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksiä. Kolumnit ovat tekstejä, joissa kirjoittaja tyypillisesti tuo esiin oman mielipiteensä asioista.

Molemmissa kanteissa vaaditaan lehdiltä "miljoonien dollarien" korvauksia.

Trump on koko kautensa ajan kritisoinut valtavirtamedioita väittäen niitä esimerkiksi valeuutisten tuottajiksi.

"Tulemme puolustautumaan tarmokkaasti"

Sekä Washington Post että New York Times ovat käsitelleet kampanjan kanteita omissa uutisissaan.

Postia koskevassa kanteessa esimerkiksi esitetään, että lehden pyrkimyksenä olisi vahingoittaa Trumpin kampanjaa.

– On pettymys, että presidentin kampanjassa turvaudutaan tällaiseen taktiikkaan. Tulemme puolustautumaan tarmokkaasti, Washington Postin edustaja Kris Coratti sanoo lehden uutisessa.

– Trumpin kampanja kääntyy oikeuden puoleen yrittäessään rangaista mielipiteellisen tekstin kirjoittaa siitä, että hänellä on mielipide, jota kampanja ei siedä, New York Timesin edustaja Eileen Murphy puolestaan sanoi lausunnossa.

Molemmat lehdet arvioivat, että kampanjan kanteen menestymismahdollisuudet ovat heikohkot, sillä kunnianloukkauksiin liittyvä lainsäädäntö suojaa varsin hyvin julkisuuden henkilöitä koskevia toimitettuja tekstejä ja mielipidekirjoituksia.

Trumpin vuoden 2016 vaalikampanjan ja Venäjän suhteista pyrittiin tekemään selkoa erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnassa, joka päättyi viime keväänä.

Muellerin raportin mukaan kampanjassa tiedettiin Venäjän pyrkimyksistä vaikuttaa vaaleihin tavalla, josta olisi Trumpille etua. Todisteita laittomista yhteyksistä kampanjan ja venäläisten välillä ei kuitenkaan löydetty.

Lähteet: New York Times, Washington Post