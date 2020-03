Kirjeenvaihtajan analyysi: Joe Bidenin kampanja heräsi henkiin hiekoittamaan Bernie Sandersin voittokulkua

Demokraattien presidenttiehdokaskilpa on supertiistain jälkeen kahden kauppa, eivätkä Bloombergin miljoonat tuottaneet tulosta, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Paula Vilén.

WASHINGTON Supertiistai teki Joe Bidenille saman kuin Raamatussa Jeesus Lasarukselle. Vielä alle viikko sitten Bidenin kampanjaa pidettiin pystyyn kuolleena. Ei enää.

– Olemme hyvin vahvasti elossa! riemuitsi Biden itse Kaliforniassa.

Biden sai tuulta siipiensä alle jo viikonloppuna Etelä-Carolinan esivaalivoitosta. Mutta todellisen elinvoimaisuuden mittarina entisen varapresidentin kampanjalle pidettiin supertiistaita, jolloin äänestettiin 14 osavaltiossa.

Supertiistai todensi sen, mitä Bidenin kampanja on uskonut alusta alkaen: Biden pärjää huomattavasti paremmin, kun äänestysvuoroon tulevat esivaalirumban aloittaneita Iowaa ja New Hampshirea etnisesti moninaisemmat osavaltiot. Biden saa tukea erityisesti mustilta äänestäjiltä.

Biden napsi useammasta supertiistain osavaltiosta voittoja voiton perään: Alabamasta, Arkansas'sta, Pohjois-Carolinasta, Oklahomasta, Tennesseestä, Virginiasta.

Merkillepantavaa on, että Biden voitti esimerkiksi Massachusettsin ja Minnesotan kaltaiset osavaltiot, joissa hän ei edes kampanjoinut eikä hänellä vielä viikko sitten katsottu olevan juuri mahdollisuuksia.

Minnesotassa Biden sai kiistatta merkittävää vetoapua osavaltion suositulta senaattorilta Amy Klobucharilta, joka löi hanskat tiskiin supertiistain aattona ja asettui Bidenin taakse.

Jos Joe Biden oli kuin uudestisyntynyt supertiistain jälkeen, New Yorkin entisen pormestarin Michael Bloombergin kampanjalle päivä saattoi antaa kuoliniskun. Bloomberg jätti ensimmäiset neljä esivaaliosavaltiota väliin ja tuli mukaan vasta supertiistaina.

Miljoonakampanja ei tuonut kuitenkaan Bloombergille tulosta: supertiistain 14 osavaltiosta ei yhdestäkään voittoa. Bloomberg voitti vain pikkuruisen Yhdysvalloille kuuluvan territorion Amerikan Samoan, jossa äänestettiin myös supertiistaina.

Bloombergin onkin nyt mietittävä, kannattaako kampanjaa jatkaa, vaikka rahaa miljardöörillä toki riittää maailman tappiin. Mutta jos Bloombergin tarkoituksena on estää senaattori Bernie Sandersin valinta, onko se järkevää, jos itse vie äänestäjiä Sandersin vahvimmalta haastajalta Joe Bidenilta?

Sandersille on tulossa supertiistaina nimittäin joka tapauksessa merkittävä potti puoluekokousedustajia. Kaliforniassa Sanders on voittamassa, mutta Texasissa kisa on hyvin tiukka, kiitos Bidenin kampanjan virkoamisen.

Texasin ja Kalifornian delegaattimäärät ovat lähes puolet koko supertiistaina jaossa olevista, joten niissä menestyminen on jatkon kannalta tuiki tärkeää.

Vaikka supertiistain ääniä vielä Kaliforniassa ja Texasissa lasketaan, jo nyt voi sanoa sen, että demokraattien vielä muutama päivä sitten hyvin leveä ehdokaskisa on kertaheitolla typistynyt kahden kaupaksi. Kolmannen korvapuusti lyötiin Michael Bloombergille.

