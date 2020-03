Vuosien remonttityöt hävisivät savuna ilmaan Sulkavalla – Sulkamajasta jäi vain kasa mustuneita hirsiä

Janne Kokko oli helmikuisena perjantai-iltana kotonaan katsomassa jääkiekkoa.

Yhtäkkiä sähköt katkesivat.

– Lähdin selvittämään miksi sähköt hävisivät. Huomasin, että samassa pihapiirissä olevan Sulkamajan piipusta tulee savua, Kokko kertoo.

Sulkamajan isäntänä ja yrittäjänä Kokko tiesi, että Sulkamajaan ei ollut tehty tulia. Pelissä oli paljon, sillä Janne ja Tarja Kokko olivat remontoineet majoituskäytössä olevaa sekä kokous- ja juhlatilana toimivaa Sulkamajaa seitsemän vuoden ajan, kaikkiaan kymmenillä tuhansilla euroilla.

Janne Kokko haki rakennuksen avaimet.

– Avasin oven, ja näin jo tuulikaapissa kipinöitä lattialla. Juoksin hakemaan lumilapion, ja heitin kipinöihin lunta. Samalla huomasin, että savu oli jo laskeutunut alakerrassakin puoleentoista metriin. Silloin soitin hätänumeroon.

Toivo eli vain tunnin

Pelastuslaitos oli paikalla pikaisesti, Kokon arvion mukaan 10–15 minuutissa.

Ensimmäisen tunnin aikana Kokko elätteli vielä toiveita, että rakennus selviäisi korjattavissa olevilla vahingoilla. Hän ehti lähettää asiakkaallekin viestin, että Sulkamajaan sovittu juhla oli peruttava savu- ja vesivahinkojen vuoksi.

– Sitten näimme liekkien lyövän katosta läpi ja tiesimme, että Sulkamajaa ei voi enää pelastaa.

Sulkamajan sammutus ja viereisten rakennusten suojaus jatkuivat lauantain aamuun saakka. Palo hohkasi niin kuumana, että naapurin vinyyliseinäkin kärsi vaurioita.

Kokon palon syyn tutkijoilta saaman tiedon mukaan palo sai alkunsa sähkökeskuksen oikosulusta.

Rauniot ovat edelleen tontilla

Sulkamaja jäi palossa jäljelle vain mustunut kasa hirsiä. Ne ovat edelleen pihapiirissä muistuttamassa tapahtuneesta.

– Olisimme halunneet ne mahdollisimman pian pois. Toivottavasti vakuutusyhtiöltä tulee pian viestiä, että paikat voi siivota, pääsisimme jatkamaan elämää eteenpäin, Kokko sanoo.

Sulkamajan jäänteet eivät juuri taloa muistuta. Sari Ursin / Yle

Janne ja Tarja Kokolla on jo suunnitelmia tulevaan, aikeissa on rakentaa. Kunhan tontti on saatu raivattua.

– Kenties vähän isompi sali, jossa voisi järjestää teatteria ja konsertteja, mutta katsotaan nyt mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ehkä tuhkasta nousee jotain parempaa, Janne Kokko sanoo.