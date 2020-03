Ovenkahvojen putsausta ja käsidesiä – teatterit ja konserttijärjestäjät varautuvat koronavirukseen ilman paniikkia: "Influenssa suurin riski"

Helsinkiläisessä Savoy-teatterissa varaudutaan koronavirukseen ripottelemalla käsidesipulloja eri puolille taloa: käymälöihin, lipunmyytiin ja auloihin.

– Olemme tehneet erityisen hygieniaan liittyvän varautumissuunnitelman. Meidän pitää varjella henkilökuntaa, esiintyjiä ja asiakkaita kaikilta mahdollisilta tartunnoilta, sanoo Savoy-teatterin johtaja Päivi Loponen-Kyrönseppä.

Käsidesipulloilla ja siivousta tehostamalla pyritään estämään tautien leviäminen.

– Kaikki ovenkahvat ja valokoskettimet pestään monta kertaa päivässä. Totta kai myös muistutetaan käsienpesusta.

– Ohjeistamme työntekijöitä pysymään kotona olipa sitten mikä tahansa flunssa, kuume tai pärskimistauti. Myös etätyöt ovat mahdollisia, Loponen-Kyrönseppä muistuttaa.

– Savoy-teatterissa seurataan päivittäin THL:n sekä Helsingin kaupungin koronaviruksesta antamia ohjeita, kertoo teatterin johtaja Päivi Loponen-Kyrönseppä. Jani Saikko / Yle

Savoyssa vierailee vuosittain noin 200 esiintyjäryhmää, joista useita kymmeniä tulee ulkomailta. Torstaina alkavan jazztapahtuman mahdollisiin esiintyjämuutoksiin on varauduttu.

– Olemme tarkistaneet heidän tuloreittinsä. He eivät saavu Suomeen tämänhetkisistä epidemiamaista. Olemme myös varautuneet siihen, että joku saattaa haluta perua tulonsa ja tiedämme, mitä siinä tapauksessa teemme.

Oopperan johtaja: "On pysyttävä rauhallisena"

Suomen kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambi sanoo, että koronavirukseen suhtaudutaan vakavasti, mutta toimintaan se ei ole toistaiseksi vaikuttanut.

– Meillä on ollut hyvin rauhallista. Työntekijät pesevät käsiä ja käsidesiä käytetään tavallista enemmän. Olemme miettineet, pitäisikö talossa ottaa käyttöön kättelykielto.

Teattereissa näytännöt hoidetaan normaalisti. Sinivalaan ensi-ilta on Kansallisteatterissa keskiviikkona. Esityksessä näyttelevät muun muassa Markku Maalismaa, Heikki Pitkänen ja Elena Leeve. Tommi Mattila / Kansallisteatteri

Kadambin mukaan oopperan ja baletin henkilökunnalla ei ole ollut tarvetta matkustaa Suomesta epidemia-alueille.

– Tilanne on toki poikkeuksellinen, koska ei voi tietää, mihin se johtaa. On pysyttävä rauhallisena, mutta kuitenkin samalla on osattava varautua riittävän hyvin.

Muualla Euroopassa koronavirus on jo sulkenut kulttuurilaitoksia ja suuria massatapahtumia on tartuntariskin vuoksi peruttu.

Esimerkiksi Pariisissa maailmankuulu taidemuseo Louvre oli tällä viikolla kiinni varotoimenpiteenä. Museossa on vuosittain lähes 10 miljoonaa vierailijaa.

Yli 20 000 musiikkitapahtumaa peruttu

Koronaviruksen takia Kiinassa ja Hongkongissa on peruutettu yli 20 000 musiikkitapahtumaa (siirryt toiseen palveluun) tammikuun alun jälkeen.

Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalin johtamalla Göteborgin sinfoniaorkesterilla piti olla kaksi viikkoa kestävä kiertue Japanissa. Se peruuntui samasta syystä. (siirryt toiseen palveluun)

Suomessa suurimmat konserttijärjestäjät eivät ole vielä ryhtyneet toimiin koronaviruksen takia. Maaliskuu on tänä vuonna massakonserttien osalta hiljainen.

Keikkajärjestäjät kertovat seuraavansa tilannetta. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole vielä tiedossa sellaista riskiä, mikä vaatisi toimenpiteitä esimerkiksi konserttien perumiseksi.

Teatterit ovat varautuneet viruksia vastaan laittamalla käsidesipulloja yleisön saataville. Jani Saikko / Yle

Myöskään Helsingin kaupunginteatteri ja Kansallisteatteri eivät aio perua ainakaan toistaiseksi näytöksiä.

Kaupunginteatterin johtaja Kari Arffmanin mukaan koronaviruksen leviäminen pääkaupunkiseudulle ei ole heijastunut lipunmyyntiin, eikä asiakkailta ole tullut huolestuneita tiedusteluja.

Samaa sanoo Kansallisteatterin tuotantojohtaja Päivi Isosaari.

– Koronavirus ei vaikuta ensi-iltoihimme ja ihan normaalisti valmistelemme esityksiä. Tällä hetkellä influessa on se suurin riski.

Päivi Isosaari muistuttaa, että teatteri suhtautuu ylipäätään ymmärtäväisesti asiakkaiden sairastumisiin ja lipun voi vaihtaa toiseen näytökseen.

Vetoaminen koronaviruksen pelkoon ei kulttuuritilaisuuksien järjestäjien mukaan ole syy saada takaisin rahoja jo maksetusta lipusta.

Kansallisteatterin tuotantojohtaja Päivi Isosaaren mukaan teatterin asiakkaat eivät toistaiseksi ole olleet huolissaan koronaviruksesta. Myöskään lipunmyyntiin sillä ei ole ollut vaikutusta. Jani Saikko / Yle

"Ei kannata uskoa Facebookia"

Teattereissa seurataan tarkasti Terveyden ja hyvinvoinin laitoksen ohjeita (siirryt toiseen palveluun) internetistä.

– Päivittäin tulee aina muutaman kerran kurkattua, onko uutta oheistusta tullut, Kansallisteatterin tuotantojohtaja Päivi Isosaari sanoo.

Finland Festivals (siirryt toiseen palveluun) on saanut tilanteen takia muutamia kyselyjä festivaalijärjestäjiltä. Toiminnanjohtaja Kai Amberla on ohjeistanut heidät seuraamaan viranomaisten toimenpidesuosituksia.

– Meidän ohje on ollut, että otetaan ihan rauhallisesti. Erityisesti THL:n nettisivuilta saa päivitettyä tietoa. Ei kannata uskoa Twitteriä tai Facebookia, vaan luottaa viranomaisten tiedotukseen.