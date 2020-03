Erkka Mikkonen: Venäjällä poljetaan naisten oikeuksia, eikä se haittaa edes naisia itseään

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

MOSKOVA Ryhmä tyttöjä katsoo vienosti kameraan pitkissä, pitsikauluksisissa mekoissa.

– Todelliseksi leidiksi tuleminen on nykymaailmassa mahdollista! mainostaa My girls Academy verkkosivullaan (siirryt toiseen palveluun).

Tämä pikkutyttöjen kouluksi itseään kutsuva opisto kertoo koulivansa 6-vuotiaita ja sitä vanhempia tyttöjä olemaan tyttöjä. Se nojaa opetuksensa perinteisiin perhearvoihin.

Tytöille opetetaan esimerkiksi käytöstapoja, ruoanlaittoa ja valokuvissa poseeraamista.

Vapaaehtoisia kursseja tarjoava moskovalainen opisto ei ole osa virallista kouluopetusta, eivätkä “pikkutyttöjen koulut” ole Venäjällä yleisiä. Venäläiset kuitenkin hyväksyvät laajasti sen esittelemän naisen roolimallin.

Venäläisen naisen rooli ei ole aina ollut yhtä ahdas.

Neuvosto-Venäjällä oltiin aluksi luomassa utopistista yhteiskuntaa, jossa naiset haluttiin vapauttaa kotitöiden ikeestä, ja suomalaistaustainen Aleksandra Kollontai nimitettiin maailman ensimmäiseksi naispuoliseksi ministeriksi.

Sata vuotta myöhemmin naisten osuus hallituksessa on pysynyt lähes samana: tammikuussa työnsä aloittaneen hallituksen 31 ministeristä vain kolme on naisia.

Naisten puuttuminen vallan huipulta on venäläisistä niin luonnollista, ettei se herätä edes julkista keskustelua.

Sen sijaan Venäjällä on kohistu viime aikoina iskelmätähti Valerijan perustamasta Vahvojen naisten puolueesta, joka on julistautunut naisten oikeuksien esitaistelijaksi.

Todellisuudessa “puolueen” kaikki julkitulot on tehnyt laulajan tuottajana toimiva aviomies. Koko hanke on teilattu lehdistössä (siirryt toiseen palveluun) pelkäksi mediatempuksi.

Nykyään yhä useampi venäläinen vastustaa naisten osallistumista politiikkaan ja heidän toimimista korkeissa valtiollisissa viroissa. Tämä käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Venäläisten naisten puolustamiselle olisi kuitenkin tilausta.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on maassa vakava ongelma, ja uhrina on useimmiten nainen. Tilanne on vain pahentunut kolme vuotta sitten tehdyn lakimuutoksen myötä, kun perheenjäsenen pahoinpitelyä ei katsota enää rikokseksi, ellei siitä synny vakavia fyysisiä vammoja.

Tällä hetkellä Venäjällä keskustellaan uudesta lakialoitteesta, joka mahdollistaisi paremmin sukupuolittuneesta väkivallasta rankaisemisen.

Ortodoksinen kirkko sekä muut vanhoilliset piirit kuitenkin vastustavat lakia voimakkaasti. Vastustajien mielestä puheet kotiväkivallasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta uhkaavat perinteisiä perhearvoja.

Kirkon suhteesta naisiin kertoo jotain oleellista myös patriarkaalista perhekomissiota johtavan rovasti Dmitri Smirnovin taannoiset ulostulot. Isä Dmitri on kutsunut (siirryt toiseen palveluun) avoliitossa eläviä naisia ilmaisiksi prostituoiduiksi ja kehottanut (siirryt toiseen palveluun) tyttöjä opiskelun sijaan tähtäämään äideiksi.

Julkisessa keskustelussa feminismi ja sukupuolten tasa-arvo osoittavat lännen rappiota.

Venäjän vallanpitäjät ovat alkaneet rummuttaa niin kutsuttuja perinteisiä perhearvoja viime vuosikymmenen alusta lähtien.

Julkisessa keskustelussa feminismi ja sukupuolten tasa-arvo osoittavat lännen rappiota. Samalla Venäjä kutsuu itsestään eurooppalaisten kristillisten arvojen viimeiseksi linnakkeeksi.

Nyt Venäjän uuskonservatiivista kurssia sementoidaan maan uudistettavaan perustuslakiin. Siihen ollaan kirjaamassa venäläisten uskosta Jumalaan sekä avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona.

Venäläisten sukupuoliroolit käyvät entistä ahtaammiksi. Väestökatoa vastaan taistelevassa maassa naisen paikka nähdään yhä selvemmin perheestä huolehtivana synnyttäjänä.

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä Venäjällä hemmotellaan naisia muhkeilla ruusukimpuilla. Juhlapäivä on yksi venäläisten tärkeimmistä.

Sukupuolten välisestä tasa-arvosta ei naistenpäivänä puhuta, eikä se näytä häiritsevän juuri ketään – ei edes itse naisia.

Päinvastoin, moni venäläisnainen pitää miesten ylivaltaa aivan luonnollisena. Aiemmin haastattelemani naisyrittäjäyhdistyksen jäsenen mukaan miehet ovat luotu älyltään ylivoimaisiksi.

Suomalaisena ajatus tasa-arvon hylkäämisestä tuntuu yksinkertaisesti väärältä. Venäläisiä puolestaan ihmetyttää suomalaisten naisten itseriittoisuus.

Erkka Mikkonen

Kirjoittaja on Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja. Hän kommentoi tässä blogissa naapurimaan ajankohtaisia asioita ja korostaa, että Venäjää ja venäläisiä ei pidä sekoittaa keskenään

