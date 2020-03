Henkilöstöpula kiusaa kuntien kotihoitoa – säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien joukko kasvaa

Kuopiossa kaupungilla on kotihoidossa töissä 400 lähihoitajaa. Työvoimapula koettelee etenkin loma-aikoina ja juhlapyhinä.

Lähihoitaja Leena Pirinen on lounaskäynnillä kuopiolaisen Liisan luona. Ruokana on tällä kertaa hernekeittoa.

Samalla katsotaan lääkeasiat kuntoon ja vaihdetaan kuulumisia. Pirinen kirjoittaa asioita muistiin sähköiseen järjestelmään niin seuraava hoitaja näkee helposti asiakkaan tilanteen.

Liisa on tyytyväinen saamaansa hoitoon.

– Kotihoito on toiminut. Neljä kertaa päivässä hoitaja käy minun luona ja kaikki on hyvin.

Leena Pirinen on ollut kotihoitotyössä Kuopion kaupungilla 13 vuotta. Pirinen käy tyypillisen työpäivänsä aikana yli kymmenen asiakkaan luona. Työ koettelee jaksamista, mutta myös palkitsee.

– Minulla on kokemusta myös sairaalapuolelta. Se on yksilöllistä miten kokee työn rankkuuden. Minusta sairaalatyö on fyysisesti rankempaa. Kiire tekee sen, että kotihoitotyö tuntuu välillä raskaalle.

Kuopion kaupungilla on kotihoidossa 1 500 asiakasta. Kotikäyntejä kertyy vuorokaudessa noin 3 500 ja keskimääräinen käyntikerta kestää 20 minuuttia.

Yhden asiakkaan luona käydään yleensä kahdesta neljään kertaan vuorokaudessa. Määräaikaisten voimin kotihoitotyöstä tehdään noin viidennes.

Suurin haaste kotihoidossa on työvoiman saatavuuden heikkeneminen.

– Parin vuoden aikana tämä tosiasia on tullut meille päivittäiseen arkeen. Tilanne korostuu erityisesti vuosilomien aikaan ja esimerkiksi viime joulu oli hankala, sanoo Kuopion kaupungin kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen.

Hyvää työvoimaa on vaikea saada pieniin kuntiin

Vaikeus löytää työntekijöitä on tuttua myös pienemmissä kunnissa. Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä säännöllisessä kotihoidossa on noin 1 100 asiakasta ja kotihoidossa työskentelee 220 henkilöä. Alueen 75 vuotta täyttäneistä asukkaista 13 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa.

Varkaudessa kaupungilla on kotihoidossa yli 350 asiakasta. Kotihoidossa on töissä vakituista väkeä ja sijaisia noin 120.

Kotihoidon henkilökunnan rekrytoinnissa on vaikeuksia etenkin akuuteissa tilanteissa ja pienissä kunnissa.

– Runsaasti apua tarvitsevien asiakkaiden määrä nousee ja se lisää henkilöstön osaamisvaatimuksia, itseohjautuvuuden tarvetta sekä omaa työhyvinvoinnista huolehtimista, kertoo Ylä-Savon Sote kuntayhtymän kotihoidon päällikkö Tanja Miettinen.

Kotihoidon työvoimapulmat ovat tuttuja myös ammattiliitoissa. Kotona hoidetaan nykyään entistä vaativampia potilaita ja monet asiakkaat ovat muistisairaita. Kotihoito on raskasta työtä ja työntekijöiden jaksaminen huolestuttaa SuPerin pääluottamusmiehenä Kuopion kaupungilla työskentelevää Merja Ohvoa.

– Eettinen kuorma on tänä päivänä erittäin korkea. Henkilöstövähyys ja se ettei sijaisia saada kasvattaa työkuormaa entisestään. Ei voida aina tietää mitä päivä tuo tullessaan, sanoo Ohvo.

Lähihoitaja Leena Pirinen keskustelee kuopiolaisen Liisan kanssa. Sami Takkinen / Yle

Hoitajat venyvät välillä tuplavuoroihin

Leena Pirisen päiväkierros jatkuu. Liisa jää katsomaan televisiota ja Pirinen lähtee autolla eteenpäin.

Pienen ajomatkan jälkeen Pirinen avaa kännykkäsovelluksella uuden oven. Nyt lounasvuorossa on kuopiolainen Irma.

Kuopiossa kotihoidon työvoimapulaa on helpottanut sisäisten sijaisten pooli. Siitä voidaan ohjata tarvittaessa nopeasti apua asiakastyöhön.

Kotihoitoon liittyvät perinteisesti myös hoitajien niin sanotut tuplavuorot. Kuopiossa niitä käytetään mahdollisimman harvoin eikä ketään pakoteta ylimääräiseen vuoroon.

– Meillä on ollut viimeisen kolmen viikon aikana kotihoidossa noin 65 tuplavuoroa. Samaan aikaan työvuoroja on ollut yli 5 000, eli vain noin prosentti vuoroista on turvattu tuplavuoroilla, kertoo Kuopion kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen.

Lähihoitaja Leena Pirinen tekee nyt vakituisesti aamuvuoroa kello 7-15. Kotihoidon konkari ei innostu tuplavuoroista.

– Olen tehnyt niitä pari vuoroa tässä vuoden sisällä.

Lähihoitaja Leena Pirinen pitää työstään Kuopion kotihoidossa. Sami Takkinen / Yle

Pirinen on huomannut työkavereidensa kanssa, että sijaisten saaminen kotihoitoon on Kuopiossakin entistä hankalampaa.

– Nuoret opiskelijat ovat jotenkin erilaisia kuin 10 vuotta sitten. Kyllähän kotihoito on vaativaa, jos tulet nuorena hoitajana itsenäiseen työhön. Helpompi on aloittaa osastotyöstä ja siellä on työkaveri aina vieressä. Meillä voi soittaa työkaverille ja tarvittaessa kysyä neuvoa. Ei täällä yksin kentällä olla, toteaa Leena Pirinen.

Kotihoidon konkari tietää miten jaksaminen paranisi. Suurempi työntekijäjoukko auttaisi arkityön pyörittämisessä.

– Jos hoitajia saataisiin enemmän niin työ tuntuisi kevyemmältä ja sujuisi paremmin, miettii Pirinen.