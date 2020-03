Ruotsin radio: Tšetšeenibloggari joutuikin murhayrityksen kohteeksi Ruotsissa, ei Puolassa

Tunnettu tšetšeenibloggari ja Venäjän hallinnon kriitikko Tumso Abdurahmanov joutui viime viikolla murhayrityksen kohteeksi Ruotsissa, jossa hän on piilotellut, kertoo Ruotsin radio (siirryt toiseen palveluun).

Abdurahman vahvisti asian asianajajansa välityksellä Ruotsin radion uutistoimitukselle Ekotille.

Norjan TV2-kanava puolestaan kertoo (siirryt toiseen palveluun), että tapahtumapaikka oli Gävle.

Perjantaina murhayrityksen kerrottiin tapahtuneen Puolassa. Abdurahmanov kertoi syyskuussa olevansa Puolassa, kun Yle haastatteli häntä.

– Asiakkaani heräsi siihen, että joku lyö häntä rautaesineellä päähän. Hänelle tuntematon tekijä oli tunkeutunut hänen kotiinsa. Lyhyen kamppailun jälkeen hän onnistui kääntämään tilanteen ja puolustamaan itseään jonkin verran, bloggarin asianajaja Jens Sjölund kertoi Ekotille.

Pian hyökkäyksen jälkeen Abdurahmanov julkaisi videon, jonka kerrotaan esittävän tilannetta pian hyökkäyksen jälkeen.

Videolla väitetty hyökkääjä makaa verilammikossa lattialla mutta on tajuissaan. Kun Abdurahmanov kysyy mieheltä, kuka tämä on, mies vastaa tulevansa Moskovasta. Hän kertoo, että hänet on lähettänyt mies, joka on Groznyissä Tšetšeniassa. Mies myös väittää, että näillä on hänen äitinsä.

Ruotsin radion mukaan epäilty hyökkääjä on 20-vuotias Venäjän kansalainen, jolla ei ole tunnettuja aiempia yhteyksiä Ruotsiin. Mies on vangittu murhayrityksestä.

Ekot on ollut yhteyksissä syyttäjään, joka ei halua kommentoida mahdollista motiivia. Myös Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo vahvistaa tietävänsä asiasta mutta ei halua kommentoida tapausta enempää.

Kadyrovin hallinnon vastustajat iskujen kohteina

Abdurahmanov tunnetaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Venäjän Pohjois-Kaukasiassa sijaitsevan Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadyrovin arvostelijana.

Vajaa kuukausi sitten Ranskassa Lillessä murhattiin (siirryt toiseen palveluun) tšetšenialainen bloginpitäjä ja Kadyrovin arvostelija Imran Aliev.

Yle haastatteli Tumso Abdurahmanovia syyskuussa sen jälkeen, kun Berliinissä oli elokuussa tapettu tšetšeenimies Zelimhan Hangošvili keskellä kaupunkia.

Tutkivien toimittajien ryhmä Bellingcat on selvittänyt (siirryt toiseen palveluun), että Berliinin murhan takana on todennäköisesti Venäjän kansalainen Vadim Krasikov. Miehellä on yhteys Venäjän turvallisuuspalveluun.

– Oli murhan takana sitten Kadyrovin miehet tai toisen turvallisuuspalvelun edustaja, niin takana on yhä sama Venäjän valtio, Abdurahmanov kommentoi Berliinissä tehtyä murhaa Ylen haastattelussa.

