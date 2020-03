1990-luvulla naisille jaettiin työnvälityksessä paikkoja tissibaareista – katso, mitkä tasa-arvoasiat ovat muuttuneet 30, 20 ja 10 vuodessa

Tasa-arvo on puhuttanut eri vuosikymmeninä. 1990-luvulla puhuttiin naisten asepalveluksesta, vuosituhannen alussa Suomi sai ensimmäisen naispresidentin. 2010-luvun loppua väritti Me too -kampanja. Yle, AOP, kuvakäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle