Koronaviruksen tartuntariski Suomessa on edelleen pieni – silti kuntien karanteenitilat halutaan selvittää jo nyt

Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo selvittää alueellisen valmiustason mahdollisen epidemian varalta jo etukäteen. STM ja Kuntaliitto ovat antaneet tänään kunnille ja aluehallintovirastolle ohjeet siitä, että niiden on mahdollisimman pian selvitettävä karanteeniin soveltuvat tilat ja väistötilat jo ennakkoon mahdollisen epidemian varalta.

Lain mukaan kunnat vastaavat tartuntatautien torjunnasta alueellaan, ja sairaanhoitopiirit tukevat kuntia asiantuntemuksellaan. Kunnan tehtävänä on myös muun muassa huolehtia karanteeniin määrätyn ruokahuollosta.

Koska koronavirus on nykytiedon mukaan riski erityisesti ikääntyneille ja monisairaille, on varautumissuunnitelmissa otettava huomioon palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon vaatimukset.

Myös yksityisenhoitolaitosten valmius selvitetään

Ministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan aluehallintovirastot ovat käyneet läpi kuntien ostopalvelusopimuksia yksityisten hoito- ja hoivayritysten osalta selvittääkseen, onko niissä varauduttu lain vaatimalla tavalla.

– Ensinäppituntuma on, että aika heikosti sitä on siellä huomioitu, hän sanoo.

Kunnat ostavat yksityiseltä sektorilta terveyden- ja sosiaalihuoltopalveluita huomattavan osan, joten Varhilan mukaan on tärkeää, että myös niissä esimerkiksi suojavarusteita tarvittaessa riittää.

Vielä ei syytä rajoittaa yleisötilaisuuksia Suomessa

Suomessa ei ole tällä hetkellä tarvetta yleisötilaisuuksien rajoittamiselle. Mutta asiaa tarkastellaan Varhilan mukaan päivittäin.

– Yleisötilaisuuksien rajoittamisessa on kyse vain ja ainoastaan siitä että hidastamme taudin leviämistä, se on käyttökelpoinen siinä tilanteessa kun siirrytään epidemiavaiheeseen, kertoo Varhila.

Niin kauan, kun tartuntojen alkuperä pystytään tunnistamaan ei rajoittamisia aiota tehdä.

– Ensi viikolla saattaa jo ehkä olla tilanne, että emme tautiketjua enää tiedä, hän toteaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) ja sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekonen (vas.) kertoivat taustatilaisuudessa, että kuntia on ohjeistettu selvittämään jo etukäteen mistä tarvittaessa kunnissa löytyvät tarvittavat karanteenitilat. Pekka Tynell / Yle

Suomi on varautunut eri skenaarioihin ja jopa epidemiaan

Sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan koronavirustilanteessa viruksen torjunta ja rajoittaminen ovat edelleen keskeisin toimintatapa Suomessa.

Henkilöiden karanteeneista päättävät edelleen kunnan terveysviranomaiset ja kunnissa myös toistaiseksi tehdään päätökset yksittäisten koulujen tai laitosten sulkemisesta mahdollisten virustartuntojen sattuessa.

Pekosen mukaan Suomessa on kuitenkin varauduttu siihen, että jos koronavirus äityisi epidemiaksi, ensimmäinen aalto kestäisi noin kahdeksan viikkoa, ja sen aikana jopa 35 prosenttia suomalaisista voisi sairastua.

– Täytyy muistaa, että kaikki eivät sairastu samaan aikaan, ja kaikilla taudinkuva ei ole samanlainen, sanoo Pekonen

Arvio pohjaa kansalliseen pandemiasuunnitelmaan, joka on tehty influenssan varalle. Koronavirus ei välttämättä käyttäydy samalla tavalla kuin influenssa. Pekonen korosti, että Suomessa ei kuitenkaan vielä ole epidemiaa.

Kansalaisviestintää lisätään

STM on avannut neuvontapuhelimen johon ihmiset voivat soittaa ja kysyä koronavirukseen liittyviä kysymyksiä. Terveysneuvontaa palvelu ei tarjoa, vaan se on tarkoitettu niille, joilla ei ole mahdollisuutta seurata netin kautta ajantasaisinta koronavirustietoja. Palvelunumero on 0295 535 535. Neuvonta on auki arkipäivisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Lisäksi matkustajasatamiin ja lentokentille on pystytetty infotauluja ja -pisteitä.