Tuure Kilpeläisestä on tullut seitsenhenkisen uusperheen isä: "On siinä ollut oma adaptoituminen ja siirtymisen kitka"

Tuure Kilpeläinen uusperheen isän roolista: "Koulutan itseäni asennoitumaan, että ilo on päälause, eikä vapauden menettäminen"

Tuure Kilpeläisen arki on aiempaa enemmän täynnä lapsiperhe-elämän hulinaa. Hänen ja puolison Manuela Boscon perheessä on omia ja yhteisiä lapsia yhteensä viisi ja parhaimmillaan ruokapöydän ääressä siis seitsemän henkeä.

– Kyllä siinä on ollut oma adaptoituminen ja – voisi sanoa – siirtymisen kitka tähän tilanteeseen. Jos oli aiemmin tilanteita, että pystyi olemaan aika paljon itsekseen ja spontaanisti lähtemään reissuun, nyt se ei käykään ihan noin vaan.

Tuure Kilpeläisen ja Kaihon karavaanin uusi levy ilmestyy perjantaina. Viime syksynä mies oli jopa huolissaan, saako tehtyä uutta materiaalia perhehulinan keskellä. Vaimon hänelle järjestämä reissu rakkaaseen kaupunkiin Lissaboniin kuitenkin auttoi.

Kaiken kaikkiaan Kilpeläinen kuitenkin kannustaa suhtautumaan lapsiperhe-elämään ja isyyteen ilolla. Hänellä itsellään on kaksi teini-ikäistä lasta sekä nykyisessä liitossa syntynyt vuoden ikäinen tytär.

Hän kokee nyt olevansa isänä vähemmän huolissaan ja jollain tavalla valmiimpi. Kolmekymppisenä, jolloin kaikki on tavallaan kesken, lapsen saamista ajattelee helposti uhrautumisena.

– On sellainen illuusio siitä, että joutuu tinkimään vapaudesta ja elämä muuttuu ankeammaksi. Mä haluan kuitenkin rohkaista. Kyllä se muuttuu paremmaksi. Mä koulutan itseänikin asennoitumaan niin, että ilo on se päälause eikä se, että kaikki vapaus on mennyt.

Kilpeläisen mielestä vapauden käsite pitää ajatella niin, että lapset on siinä mukana.

– Ja sitten me ollaan yhdessä vapaita. Noh, kuulostaa vähän mahtipontiselta, mutta jotenkin näin.

