Kirjeenvaihtajan analyysi: Demokraattien presidenttikisa on uutistapahtuma, jossa #esivaalikone käynnistyy joka aamu uudestaan

WASHINGTON Olen demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivien postituslistoilla. Kampanjapäämajoista pesee pahimmillaan 20 sähköpostia päivässä, pääosin rahankerjuumielessä.

Viesteistä saa käsityksen kampanjaväen vauhdikkaasta elämästä. Ehdokkailla on suuret linjat hahmotteleva strategia, mutta kaikki on tässä ja nyt. Ennen kaikkea asioita tehdään. Niitä ei pelkästään tapahdu.

Ehdokkaat ja heidän kampanjansa eivät ole monumentteja, joita voi vain kummastella. Ne ovat eläviä organismeja, joita ihmiset muotoilevat pienillä korjausliikkeillä. Ne ovat osa kehittyvää uutistapahtumaa, jossa yksi asia muuttaa toista.

Presidenttiehdokkaaksi pyrkinyt miljardööri Michael Bloomberg heitti keskiviikkona pyyhkeen kehään. Se muutti entisen varapresidentin Joe Bidenin kampanjaa olennaisesti. Biden saa miljardöörin resurssit käyttöönsä ja pääsee paljon huomiota saaneista vaikeuksistaan rahankeruussa ja ruohonjuuritason työssä.

Biden ja senaattori Bernie Sanders ovat tietoisia korkean ikänsä aiheuttamasta hitaudesta ja jäykkyydestä. He eivät kuitenkaan jää surkuttelemaan osaansa vaan mitä todennäköisimmin valitsevat aisaparikseen eli tulevaksi varapresidenttiehdokkaakseen itseään huomattavasti nuoremman naisen.

Biden on jo hankkinut vitamiineja. Hän esiintyy reippaammin kuin aiemmin. Myös Bernie vaikutti tiistain vaaleissa vähintäänkin henkisesti dopatulta.

Kukaan äänestäjistä ei katso kaikkia televisioväittelyjä, suuri osa ei ainuttakaan, joten ehdokkaan epäonnistuminen muutamassa niistä ei ratkaise mitään. Pääasia on, että hän pystyy tekemään tarvittavat korjausliikkeet ja säntäämään kohti uusia pettymyksiä. Tässä Biden näyttää nyt onnistuneen.

Kampanjaväki oli pettynyttä, kun New Yorkin entinen pormestari, miljardööri Michael Bloomberg ilmoitti vetäytyvänsä demokraattien presidenttiehdokaskisasta. Justin Lane / EPA

Senaattori Elizabeth Warrenin odotetaan lähtevän kisasta seuraavaksi. Warren on sanonut olevansa mukana loppuun saakka, mutta se tuskin tarkoittaa aktiivista kampanjointia. Hän saattaa osallistua jäljellä oleviin esivaaleihin ja käyttää hyväkseen saamaansa näkyvyyttä muita tarkoituksia varten.

Tosiasia nimittäin on, että Warrenin kampanjarahoitus on vaakalaudalla. Hänen työntekijänsä seuraavat tiliotetta useita kertoja päivässä.

Päätöksen kampanjoinnin jatkamisesta Warren tekee tilinsä saldon perusteella.

Eli esivaaleissa sattuu ja tapahtuu kaiken aikaa. Ne ovat kuin kone, joka käynnistyy joka aamu uudestaan.

Ja koska 2020 ovat somevaalit, niitä osuvimmin kuvaava sana voisi olla vaikka tunniste #esivaalikone.

Jokaisella demokraattien kisassa mukana olleella henkilöllä olisi riittävästi karismaa, staminaa ja esiintymistaitoa Yhdysvaltain presidentiksi. Kyse on siitä, kuka saa kerätyksi riittävästi rahaa, kootuksi kansanliikkeen, ja tuulta siipiensä alle.

Tällä hetkellä tuulta on eniten Bidenin siipien alla. Hän on ollut asiantuntijoiden listojen kärkisijoilla kaiken aikaa. Nyt hän on kisan ykkösenä ja hurjassa nousukiidossa.

Biden on entisenä Barack Obaman aisaparina suosittu mustien keskuudessa. Hän on myös valkoisen työväenluokan ehdokas. Hän voitti tiistaina valkoisten korkeintaan keskitason koulutuksen saaneiden äänet kahdeksassa osavaltiossa, mikä lupaa paljon jatkoa ajatellen.

Seuraava tärkeä taisto on jo ensi maanantaina Michiganissa. Kymmenen miljoonan asukkaan osavaltio näytti vielä pari viikkoa sitten menevän selvin luvuin Sandersille. Viimeisimmässä mittauksessa (siirryt toiseen palveluun)osat olivat kuitenkin vaihtuneet Bidenin eduksi.

Bidenin johtoasemasta kertova mittaus oli kaiken lisäksi tehty ennen hänen supertiistaijytkyään, joten hänen tämänhetkinen keulansa voi olla sitäkin pidempi.

Michiganin jälkeen tulevat esivaalit Floridassa, Georgiassa ja Ohiossa, joissa Sandersilla menee nyt heikosti. Moni vedonlyöjä uskoo, että demokraattien presidenttikisa ratkeaa lopullisesti jo parin viikon sisällä, ja Bidenin hyväksi.

#Esivaalikone ehtii kuitenkin käynnistyä toistakymmentä kertaa sitä ennen,ja Sanders on jo tehnyt merkittäviä korjausliikkeitä.

Hän on käynnistänyt Michiganissa televisiomainoskampanjan, jolla hän houkuttelee tehdastyöläisiä, etenkin ammattiyhdistysväkeä. Ehdokkaiden roolit vaihtuivat nopeasti, sillä Biden yrittää samaan aikaan kosiskella Michiganin nuoria äänestäjiä.