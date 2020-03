Vastaanottokeskusten määrä vähenee edelleen - Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella alasajo on alkanut epätietoisuudessa

Vajaat viisi vuotta toiminut, 150-paikkainen vastaanottokeskus Paiholan kylällä Kontiolahdella sulkee ovensa kesäkuun loppuun mennessä. Samaan aikaan toiminta loppuu myös Raumalla.

Lisäksi Maahanmuuttovirasto valmistelee Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven toimipisteen lakkauttamista.

Paiholan vastaanottokeskuksessa Kontiolahdella on tällä hetkellä noin 60 turvapaikanhakijaa muun muassa Irakista, Somaliasta ja Turkista. He eivät vielä tiedä, mihin päin Suomea heidät sijoitetaan seuraavaksi.

– Ei ole mitään tietoa, sanoo vastaanottokeskuksessa sen perustamisesta lähtien asunut Qadir.

Suomea hyvin oppinut mies saapui maahan kuorma-auton kyydissä Turkin ja Ruotsin kautta. Hän myös haluaa jäädä Suomeen, saada turvapaikan ja töitä.

– Tottakai minä haluan asua täällä, tämä on mukava maa. Olen ammatiltani kokki ja Suomessa voisin olla kokkina tai vartijana.

Qadirin ja muiden Paiholan turvapaikanhakijoiden seuraavasta osoitteesta päättää Maahanmuuttovirasto.

– Meidän tilannekeskus alkaa selvitellä sitä lähempänä sulkemista. Heidän tilanteensa arvioidaan vastaanottokeskuksen kanssa ja katsotaan vaihtoehdot, sanoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Kiristynyt tilanne ei pyörrä päätöksiä

Maahanmuuttovirasto lakkauttaa vastaanottokeskuksia tasaiseen tahtiin eri puolilla Suomea, koska turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt.

Pakolaisten ja siirtolaisten tilanne on kuitenkin kiristynyt Turkin ja Kreikan rajalla. Tämä ei Maahanmuuttoviraston mukaan vaikuta jo tehtyihin vastaanottokeskusten sulkemispäätöksiin.

– Ei nyt tällä haavaa vaikuta. Tietysti jos jotain dramaattista sattuu niin asioita voidaan harkita uudestaan. Nyt ei ole näköpiirissä sellaista, mikä aiheuttaisi lisäkapasiteetin tarpeen, kertoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Hän ei myöskään usko vuoden 2015 kaltaisen pakolaisaallon toistumiseen.

– Tietysti tämä voi tuoda uusia ulottuvuuksia, mutta pidän sitä aika epätodennäköisenä.

Paiholan vastaanottokeskus sulkee ovensa kesään mennessä. Ari Haimakainen / Yle

Paiholan vastaanottokeskuksen johtaja Ari Kuronen pitää SPR:n ylläpitämän Paiholan uudelleen avaamista mahdollisena, jos tilanne niin vaatii.

– Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on noussut noin seitsemän vuoden välein, viimeksi vuonna 2015. Arvioin, että seuraava piikki on noin vuonna 2022.

Avaamista pitää mahdollisena myös Paiholan vastaava ohjaaja Juha Forsblom.

– Vastaanottokeskuksen uudelleen avaamista on Kontiolahdellakin harjoiteltu jo monta kertaa. Täällä on tilaa, kokemusta ja osaamista. Nytkin pannaan tavaroita kasaan mahdollista seuraavaa kertaa varten.

Maahanmuuttovirastolla on tällä hetkellä 34 aikuisten ja perheiden vastaanottokeskusta, 6 yksintulleiden ala-ikäisten vastaanottokeskusta ja 2 säilöönottoyksikköä.

Petipaikkoja oli vastaanottokeskuksissa viime vuonna 7800. Tällä hetkellä niitä on noin 6300.

Tavarat kiertoon ja talo tyhjäksi

Vastaanottokeskuksen lakkauttaminen on raskas prosessi niin asukkaille kuin työntekijöillekin.

– Päällimmäisenä asukkailla on epätietoisuus seuraavasta paikasta. Muutto on aina raskas ja joillakin voi jo olla useita muuttoja takana, kun vastaanottokeskuksia on vähennetty. Taas on opeteltava uusia paikkoja, sääntöjä ja ihmisiä, pohtii Ari Kuronen.

Paiholan vastaanottokeskuksen työntekijöillä puolestaan on edessä uuden työpaikan etsiminen. Heitä on kaikkiaan 14.

Paiholan vastaanottokeskuksen johtajalla Ari Kurosella riittää pohdittavaa talon alasajossa. Ari Haimakainen / Yle

Oma hommansa on myös talon tyhjentämisessä, jota on jo aloiteltu vähitellen. Vuosien mittaan tavaraa on kertynyt melkoiset määrät mapeista patjoihin.

– Hyväkuntoista tavaraa toimitetaan muun muassa toisiin vastaanottokeskuksiin ja epäkurantti menee poistoon.

Paiholan vastaanottokeskuksen elämä hiljenee ainakin tällä haavaa kesäkuun loppuun mennessä. Asukkaat lähtevät toukokuussa tai kesäkuun alussa, kunhan lapset ovat käyneet koulunsa loppuun.

Paiholan sulkemisen jälkeen Pohjois-Karjalaan jää yksi vastaanottokeskus, Lieksan Märäjälahti. Sitä ylläpitää Lieksan kristillinen opisto.

Kiteellä SPR:n vastaanottokeskus suljettiin jo aiemmin, vajaa pari vuotta sitten.

