Kuntapäättäjät ovat sankoin joukoin ehdolla pohjoiskarjalaisen S-ryhmän edustajistoon – poliittisia luottamustoimia ei tuoda mainoksissa esiin

S-ryhmän Pohjois-Karjalan osuuskaupan edustajistoon on ehdolla lähemmäs nelisenkymmentä kuntapäättäjää kuntien valtuustoista ja hallituksista. Kaikkia ehdokkaiden poliittisia luottamustoimia ei ole lukuun kartoitettu.

Ehdokkaita on yhteensä 293. Ehdokasnumeroita on yhteensä 295, mutta kaksi ehdokasta luopui ehdokkuudestaan.

Ehdokkaat ovat poliittisissa luottamustoimissa niin kunnallistasolla kuin maakuntatasollakin. He edustavat useita eri puolueita. Joukossa on lisäksi yksi kansanedustaja.

PKO:n kuvallisissa vaaliesitteissä kunnallispäättäjien poliittisia luottamustoimia ei mainita lainkaan. Ehdokkaat esitellään ammattien ja paikkakuntien mukaan.

PKO S-ryhmän osuuskauppa PKO on Pohjois-Karjalassa alueen suurin yksityinen työnantaja

PKO:n johdossa on kolme porrasta: edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus

PKO maksaa omistajilleen ylijäämäpalautuksia keväisin, joita maksavat vain harvat osuuskaupat Suomessa

Poikkeuksena ovat perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen ja perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen, jotka on listattu poliittisten rooliensa ja koulutustaustansa kautta.

Ehdolla olevat kuntapäättäjät eivät näe ristiriitaa

Kirsi Koppinen (kesk) on Liperin kunnan valtuustossa ja ehdolla PKO:n edustajistoon. Koppinen ei tunne mahdollisesta kaksoisroolista ristiriitaa.

– En koe tilanteessa eturistiriitaa. Osuuskauppa on ottanut yhteisöllistä vastuuta Pohjois-Karjalassa ja haluan olla kehittämässä paikallisuutta, Koppinen sanoo.

Koppinen on ollut vuosia sitten PKO:n hallintoneuvostossa.

Arto Pippuri on ollut vuosikymmeniä PKO:n edustajistossa. Hän on lisäksi nyt kaupunginvaltuutettuna ja maakuntavaltuustossa. Ari Tauslahti/Yle

Arto Pippuri (kok) on ollut 20 vuotta osuuskaupan edustajistossa. Hän on ehdolla tänäkin vuonna. Pippuri on lisäksi kuntapäättäjä; hän on maakuntavaltuustossa ja kaupunginvaltuutettuna.

Myöskään Pippuri ei näe asiassa ristiriitaa.

– Jos olisin hallintoneuvostossa, tilanne olisi erilainen, koska hallintoneuvostossa on enemmän päätösvaltaa. En ole kokenut ristiriitaa edustajistossa olossa.

Pippurin mukaan asiat on pitkälti valmisteltu ja päätetty jo ennen edustajistoon päätymistä. Lisäksi hän saa osuuskaupan edustajistossa ollessa hyvin tietoa PKO:n taloustilanteesta ja siitä, missä mennään.

Hän huomauttaa lisäksi, että osuuskaupan hallintoneuvostossa olevat kuntapäättäjät ovat jäävänneet itsensä päätöksenteossa esimerkiksi tonttikaupoissa.

– He jääväävät yleensä itsensä välittömästi. Minusta se on oikein, Pippuri pohtii.

Osuuskaupan sääntöjen mukaan vaaliesitteessä ehdokkaista mainitaan nimi, ammatti ja asuinpaikka. Ari Tauslahti/Yle

PKO:n viestintäjohtaja: kuntapäättäjien työ edustajistossa voi olla jopa haitaksi

PKO:n viestintäjohtaja Petri Vähän mukaan eturistiriitatilanteiden spekulointi on turhaa.

– Aika ajoin väitetään julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa yksittäisen osuuskaupan tai S-ryhmän saavan kilpailuetua kaavoituksessa poliitikkojen kaksoisroolin johdosta, hän sanoo.

Tonttikaupat eivät Vähän mukaan edes liity välttämättä mitenkään kuntapolitiikkaan.

– On hyvä huomioida, että usein kauppapaikka eli tontti hankitaan yksityiseltä toimijalta, jolla ei ole mitään tekemistä kuntapolitiikan kanssa.

PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo, ettei edustajisto saa huhuttuja henkilöstöetuja. Ari Tauslahti/Yle

Vähän mukaan osuuskaupalle voi olla jopa haittaa luottamushenkilöiden kaksoisroolista, kun osuuskauppatoiminnassa olevat valtuutetut jääväävät itsensä kaupunkien osuuskauppaan liittyvässä päätöksenteossa.

– Asiaa käsittelemään saattavat jäädä vain ne, jotka eivät asiaa tunne hyvin tai jotka suhtautuvat osuuskauppaan toimijana jo lähtökohtaisesti torjuvasti, Vähä sanoo.

Kysyttäessä edustajiston henkilöstöeduista, Vähä sanoo, ettei edustajisto saa minkäänlaisia henkilöstöetuja. Ainoastaan hallintoneuvostolla on käytössään S-ryhmän henkilöstöalennukset.

Kaupunginjohtaja: valtuusto on poikkeus jääviystilanteissa

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen mukaan PKO:n edustajistossa olleiden kuntapäättäjien kanssa ei ole ollut ongelmia jääviyden suhteen.

Osuuskaupan edustajiston ja hallintoneuvoston henkilöt ovat runsaan jäsenmäärän vuoksi laajalle levinnyttä julkista tietoa.

Se on Karjalaisen mukaan osuuskaupan toiminnan vahvuus.

– Yritysten johdot ovat harmaampaa aluetta, koska ne eivät ole niin selkeästi julkista tietoa. Jos henkilö itse ei kerro olevansa jäävi jossakin päätöksessä, ei sitä välttämättä muutkaan tiedä, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukaan kunnallinen päättäminen on siistiytynyt.

– Parikymmentä vuotta sitten kaikkien pankkien ja vakuutusyhtiöiden edustajat istuivat kuntien valtuustoissa, hän sanoo.

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. Arkistokuva.

PKO:n edustajistovaalien postitse tapahtuva äänestys päättyi 5.3. Verkossa vaalit kestävät 13.3. saakka.

