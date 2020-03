Aikuiseksi kasvanut JVG Ylen aamussa: "Ollaan opittu uran aikana, että se, mikä pelottaa, vahvistaa"

Kymmenessä vuodessa JVG on rikkonut musiikin genrerajoja ja kasvanut areenakiertueen kokoiseksi yhtyeeksi.

Jos JVG:n Jarelta ja Ville Gallelta olisi kysynyt vuonna 2010, missä he näkevät itsensä kymmenen vuoden kuluttua, olisivat vastaukset todennäköisesti menneet pahasti pieleen. Ainakaan he eivät olisi arvanneet, että vuonna 2020 JVG on ehdolla Iskelmä-gaalassa.

– Tuli vähän nuori fiilis. Kymmenen vuotta ollaan oltu räppiskenessä, niin alkaa tulla 15 vuotta meitä nuorempia tekijöitä. Mutta Iskelmä-gaalassa saatiin olla ihan poikana siellä, Jare totesi Ylen aamussa. Koko keskustelun voi katsoa klikkaamalla pääkuvaa.

– Onhan tää ollut mahtavaa ja siistiä. Ollaan kasvettu samalla aikuiseksi ja saatu kokea aika uniikkeja juttuja, mitä ei olisi osannut odottaa, Ville Galle sanoo.

Viime vuosikymmenen aikana räpistä tuli kotimaisessa musiikissa valtavirtaa. Genret ovat sekoittuneet muutenkin: JVG:n kappaleista on tullut entistä melodisempia, kun taas pop-kappaleihin on tullut elementtejä rap-musiikista. JVG haluaa jatkuvasti kehittyä ja löytää uusia tyylejä.

– Se oli uudenlaista, että laulettiin Ikuisen vapun kertsissä. Levy-yhtiössäkin kyseltiin, että kuka tässä laulaa. Ollaan opittu uran aikana, että se, mikä pelottaa, vahvistaa, Ville Galle kertoo.

Kuullaanko joskus JVG:tä, jossa ei räpätä ollenkaan?

– Varmasti kuullaan, miksi ei, Jare sanoo.

– Joskus ollaan mietitty biisiä, jossa ei olisi kertsiä ollenkaan. Tehdään balladeja, tehdään tosi kovia räppibiisejä. Riippuu siitä, mikä on fiilis. Itsekin yllättyy, että mitä seuraavaksi tulee, Ville Galle jatkaa.

Tänä keväänä JVG tekee areenakiertueen, jossa yhtye nähdään isompana kuin koskaan. Lavalla nähdään muun muassa uusi kitaristi ja lisää taustalaulajia. Sen sijaan lavalla lentämistä tai katosta laskeutumisia ei Jaren ja Ville Gallen mukaan ole suunnitelmissa.

– Mennään musiikki edellä, luulen että se riittää. Jätetään taikatemput muille, Ville Galle kommentoi.

