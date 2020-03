Opposition Ben Zyskowicz: Sisäministeri Ohisalon kanta Kreikan turvapaikanhakijoista näyttää olevan toinen kuin presidentti Niinistön

Osa oppositiosta epäilee, että valtiojohdossa on eri näkemykset Suomen linjasta suhteessa tilanteeseen Kreikan rajalla.

Kokenut kansanedustaja, kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoo Ylelle, että Suomen kanta presidentti Sauli Niinistön ja sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) puheissa vaikuttaa erilaiselta.

– Suomen kanta näyttää täysin erilaiselta riippuen siitä, kuuntelemmeko sitä, mitä tasavallan presidentti sanoi vai kuuntelemmeko sitä, mitä ministeri Ohisalo sanoi eilen suuren valiokunnan kokouksessa ja myös Twitterissä.

– On huomattava epäselvyys siitä, mikä on Suomen kanta, Zyskowicz tiivistää.

Zyskowiczin mielestä presidentti on esittänyt Suomen linjaksi Kreikan tukemisen siinä, että Turkin rajalle päästämiä ihmisiä ei päästetä hakemaan Kreikasta turvapaikkaa. Presidentti täsmensi näkemyksiään eilen tiedotustilaisuudessaan Hattulan Parolannummella.

Turkin epäillään järjestäneen turvapaikanhakijoiden kuljetuksia Kreikan rajalle. Turkki on myös ilmoittanut, että heidän puoleltaan raja on auki.

– Presidentti on tehnyt täysin selväksi, että hänen mielestään Suomi ja Euroopan unioni ovat tukemassa – ja pitää tukea – Kreikkaa siinä, mitä Kreikka on tekemässä. Me kaikki tiedämme, olemme nähneet, että Kreikka on estämässä ihmisiä pääsemästä rajan yli hakemaan turvapaikkaa.

Presidentti itse arveli eilen, että Kreikan käytännöstä on eri oikeusoppineilla erilaisia käsityksiä.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan turvapaikanhakijoita pyrkisi Euroopan unionin alueelle vuoden 2015 malliin, ellei Kreikka olisi pannut täysiä jarruja. Niinistö tutustui Panssariprikaatin harjoituksiin Hattulan Parolannummella keskiviikkona. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Ohisalo kertoi hallituksen kannan eduskunnan suurelle valiokunnalle

Ben Zyskowicz oli suuren valiokunnan varajäsenenä kuulemassa sisäministeri Maria Ohisalon tulkinnan Suomen linjasta keskiviikon kokouksessa. Ohisalo osallistui kokoukseen puhelimitse ennen EU:n oikeus- ja sisäministereiden kokousta Kreikan tilanteesta.

– Sen sijaan ministeri Ohisalo on suurelle valiokunnalle eli eduskunnalle hallituksen kantana kertonut, että kaikessa on kunnioitettava kansainvälisiä sopimuksia, kuten Geneven pakolaissopimusta ja näiden turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuksia.

– Ministeri Ohisalo teki täysin selväksi suurelle valiokunnalle, että suomalaiset rajavartijat eivät voi olla mukana sellaisessa toiminnassa, jossa estetään turvapaikanhakijoiksi pyrkiviä ihmisiä pääsemään rajan yli Kreikkaan hakemaan turvapaikkaa, Zyskowicz kertoo kokouksen keskustelusta.

Hallituksen muistio: ".... noudatettava kansainvälistä oikeutta ..."

Hallituksen suurelle valiokunnalle toimittamassa kokousmateriaalissa Suomen kantana todetaan muun muassa, että "Suomelle on tärkeää, että kaikki EU:n toiminta noudattaa kansainvälistä oikeutta sekä kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia."

Kansainvälisen oikeuden sekä ihmisoikeuksien noudattamisella viitataan yleensä tällaisessa tilanteessa muun muassa mahdollisuuteen hakea turvapaikkaa.

Lisäksi muistiossa kirjoitetaan, että "sovituista periaatteista poikkeavat Turkin toimet eivät ole hyväksyttäviä, eivätkä edistä yhteistyötä". Tällä viitataan esimerkiksi Turkin rajavalvonnan aukkoihin Kreikan vastaisella rajalla.

Rajavalvonnan tehtävänä on mahdollistaa sujuva ja turvallinen rajanylitysliikenne ja saattaa luvattomasti rajan ylittäneet asianmukaiseen viranomaisprosessiin, kuten esimerkiksi turvapaikkaprosessiin. 8/9 — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) 4. maaliskuuta 2020

Sisäministeri Maria Ohisalo tviittasi EU-kokouksen jälkeen viime yönä Kreikan tilanteesta. Yhdessä tviitissä Ohisalo totesi, että rajavalvonnan tehtävä on saattaa luvattomasti rajan ylittäneet asianmukaisesti viranomaisprosessiin, esimerkiksi turvapaikkaprosessiin.

Toisaalta Ohisalon tviiteissä oli myös ymmärrys siihen, että Turkki yrittää painostaa EU:ta pakolaisia ja siirtolaisia hyväksikäyttämällä.

– Sisäministerien kokouksessa totesimme EU:n tukevan Kreikkaa tilanteessa ja torjuimme Turkin pyrkimykset painostaa EU:ta poliittisesti hyväksikäyttämällä pakolaisia ja siirtolaisia, Ohisalo kirjoitti toisessa tviitissään.

Eilen niin presidentti Sauli Niinistö kuin ulkoministeri Pekka Haavistokin kiistivät, että presidentin ja hallituksen välillä olisi eri näkemyksiä.

Kreikka on ilmoittanut, ettei se ota Turkin vastaiselta rajalta turvapaikkahakemuksia vastaan kuukauteen.

Kreikan tilanne rajalla tapahtuvan toiminnan osalta kuuluu Suomen hallituksessa sisäministerille. Keskiviikon EU-kokouksessa sisäministeri Maria Ohisalo esitti Suomen virallisen linjan.

Euroopan unionin ulkoministerikokous käsittelee Kreikan tilannetta huomenna perjantaina.

