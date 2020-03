TV1:n Ykkösaamussa Mika Aaltola: Mitä haluat kysyä?

Yhdysvallat on ollut maailman mahtavin valtio vuosikymmenet. Nyt Kiina haastaa sen. Mitä Kiinan tavoite olla maailman johtavin valtio merkitsee muulle maailmalle? TV1:n Ykkösaamun vieraana on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Kiinan teknologiajätti Huawei on tällä hetkellä suurvaltapolitiikan keskiössä. Keskustelu 5 G-verkoista käy kuumana.

Raha pyörittää maailmaa. Raaka-aineet ja tavarat kulkevat rahavirtojen mukana. Asiantuntijoiden puheissa toistuu sanapari lisääntynyt keskinäisriippuvuus.

Kiina on ollut maailman tehdas ja tavarantoimittaja. Väkiluvultaan maailman suurin valtio on valmistanut tuotteita ja komponentteja halvalla muun maailman tarpeisiin. Nyt tavoitteeksi on asetettu olla tulevaisuudessa maailman johtavin valtio. Mitä tämä tarkoittaa?

Yhdysvalloissa on presidentinvaalit marraskuussa. Demokraattien ehdokasvalinta näyttää kääntyneen Joe Bidenin ja Bernie Sandersin väliseksi kisaksi. Kumpi olisi kovempi vastus republikaanien ehdokkaalle, istuvalle presidentille Donald Trumpille?

TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 7.3. kello 10.05 on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Seija Vaaherkumpu haastattelee.

