Harvinainen Helene Schjerfbeckin taulu myynnissä: lähtöhinta on 100 000 euroa

Helene Schjerfbeck on maalannut Kukkiva omenapuu -nimisen teoksen 1910-luvulla.

Taidemaalari Helene Schjerfbeck on lahjoittanut 1910-luvulla maalaamansa teoksen aikoinaan säveltäjä Erkki Melartinille. Taulu on pysynyt saman suvun omistuksessa näihin päiviin asti, joten sen historia on harvinaisen hyvin tiedossa.

– Lisäksi se on ollut esillä useissa näyttelyissä, joka kertoo teoksen laadusta, sen roolista taiteilijan tuotannossa ja varmistaa teoksen aitouden, Hagelstam & Co:n toimitusjohtaja Joachim Bergström toteaa.

Teos on maalattu guassiväreillä pahvipohjalle. Guassi on akryyli- ja vesivärin välimuoto.

– Hän haki tällä tekniikalla freskomaista, kiiltämätöntä pintaa. Maallikko tunnistaa guassin ehkä helpoiten peittävästä valkoisesta väristä, joka ei kuulla yhtään läpi, taidehistorioitsija Leena Ahtola-Moorhouse kuvailee.

Hagelstam & Co:n toimitusjohtaja Joachim Borgström esittelee teoksen kääntöpuolella olevaa harjoitelmaa.

Maisemia Schjerfbeck ei uransa aikana juurikaan maalannut, joten teoksen aihe on poikkeuksellinen. Lisäksi taulu on kaksipuolinen. Sen takana on harjoitelma, joka esittää taiteilijan naapurinpoikaa.

Tämän tyyppisistä teoksista käydään kauppaa hyvin harvoin.

– Suurin osa näin hyvin dokumentoiduista Schjerfbeckin teoksista on julkisissa kokoelmissa museoissa tai säätiöissä. Niitä on hyvin vähän yksityisomistuksessa. Lisäksi ne perheet, joilla on tämän tyyppisiä teoksia, eivät niitä yleensä myy, Bergström luonnehtii.

Hän arvioi, että Kukkivan omenapuun hinta asettuu 100 000 ja 150 000 euron välimaastoon ja teos menee kotimaiselle ostajalle. Huutokauppa käydään tänään torstaina Helsingissä.

Säveltäjä Erkki Melartin omisti kiitoksena teoksesta Schjerfbeckille kolme ensimmäistä kappaletta 98. pianosarjastaan.