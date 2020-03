Koulut peruvat leirikoulujaan ulkomailla koronan takia – kesken matkan kotiin pyydetyt ranskalaislukiolaiset saivat jäädä Seinäjoelle

Koronaviruksen leviäminen on aiheuttanut kiireellisiä muutoksia koulujen välisiin ulkomaanmatkoihin. Kaupungeilla tai kunnilla ei ole yhteneväistä linjaa leirikoulujen tai ystävyyskouluvierailujen suhteen:

–Opetushallitus ei pysty kieltämään koulujen matkailua, sen pystyvät tekemään vain terveysviranomaiset. Myös ulkoministeriö voi antaa matkustussuosituksia tai -rajoituksia. Tällä hetkellä ministeriö ei suosittele matkustamista Kiinaan, Italiaan, Etelä-Koreaan tai Iraniin, sanoo opetusneuos Leo Pahkin Opetushallituksesta.

Pahkinin mukaan yksittäiset kaupungit ovat tehneet linjauksia ulkomaanmatkojen suhteen vaihtelevasti.

–Matkoja on joko siirretty koronan takia toiseen ajankohtaan tai peruttu kokonaan. Yhteistä linjaa ei ole. Matkoja voi rajoittaa vain poikkeustilassa, eikä nyt ole sellainen.

Ranskalaisopiskelijat kutsuttiin Suomesta kotiin

Tällä viikolla joukko Ranskasta Saumurista Seinäjoelle tulleita oppilaita sai omalta koulultaan käskyn palata kesken matkan takaisin kotiin. Paluun nopea uudelleenjärjestely oli odotettua hankalampaa ja lopulta nopeutettu paluu peruttiin. Opiskelijat ovat parhaillaan Seinäjoen lukion vieraina ja he palaavat suunnitellusti kotiin lauantaina.

–Siinä oli pieni episodi. Opiskelijat olivat pettyneitä, kun aikaistettu lähtö näytti todennäköiseltä, mutta se peruuntuikin sitten, kertoo Seinäjoen lukion rehtori Teijo Päkkilä.

Seinäjoen lukiossa vierailleet ranskalaiset lukiolaiset tekivät kuvataideprojektin yhteistyössä Seinäjoen lukiolaisten kanssa. Tarmo Niemi / Yle

Rehtori Jari Noponen Seinäjoen yhteiskoulusta kertoo Gironasta Barcelonan läheltä tulossa olleen koululaisryhmän peruneen tulonsa. Espanjalaisten piti tulla Seinäjoelle perjantaina.

–Sitä on tässä koko viikko mietitty ja käyty gironalaisten kanssa vuoropuhelua, Gironassa on korona lisääntynyt, joten he tekivät tässä vaiheessa hyvän päätöksen, eivätkä tule tänne meille. Monta pettymystä tämä päätös aiheutti, mutta tämä on järkevää.

Seinäjoella on peruttu myös yhden oppilaitoksen oma ulkomaille suuntautuva matka: Nurmon lukion Italian matka Veneton seudulle on toistaiseksi peruttu, mutta se on tarkoitus järjestää toisena ajankohtana.

Kaikki CERN:in leirikoulut maaliskuussa on peruttu

Myös Seinäjoen lukiolaisten tuleva Sveitsin matka Euroopan hiukkasfyriikan tutkimuskeskukseen CERN:iin on vaakalaudalla.

–Eilen illalla tuli viesti, että maaliskuun kaikki CERN:in vierailut on peruttu. Meidän ryhmämme piti matkustaa sinne toukokuussa leirikouluun, joten tässä vaiheessa ei ole vielä kenenkään matkaa peruttu, Seinäjoen lukion rehtori Teijo Päkkilä sanoo.

Seinäjoen kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula sanoo, ettei kaupunki aio linjata koulujen matkustamista yhteisesti.

–Seuraamme Opetushallituksen ja -ministeriön ohjeita ja henkilökuntaa on ohjeistettu koronan varalta. Tällä hetkellä muista maista tulee viestiä kouluille, ettei sinne ole nyt syytä tulla. Italiassa on suljettu kouluja koronan takia, joten ei sinne ole asiaa, Vierula sanoo.

–Mietimme tarkkaan. Jos riski on olemassa, en usko, että kukaan haluaa lähteä.

Seinäjoen peruskouluista ja lukioista tehdään Vierulan mukaan 10-20 matkaa ulkomaille vuosittain. Perusopetuksesta matkoja tehdään vähemmän ja lukiosta enemmän.