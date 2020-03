Poliisi iski Helvetin enkelien ja useiden muiden moottoripyöräjengien tiloihin – 30:tä henkilöä epäillään vakavista rikoksista

Kokonaisuuteen liittyen on vangittu yhteensä 12 henkilöä. Rikoksesta epäiltyjä on noin 30.

Poliisin esitutkinta on laajentunut suuressa järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvässä kokonaisuudessa.

Poliisi tiedotti rikoskokonaisuuden tutkinnasta joulukuussa 2019.

Helvetin enkelit -moottoripyöräjengiin kuuluneiden henkilöiden epäillään hankkineen ja levittäneen suuria määriä huumausaineita Etelä-Karjalan lisäksi Etelä-Suomessa.

Etsintäkokonaisuuden keskiössä on ollut järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä laajamittainen huumausaineiden maahantuontiorganisaatio. Poliisi epäilee, että Suomeen on tuotuuseassa erässä huomattava määrä kokaiinia, amfetamiinia ja ekstaasia.

Toiminnan epäillään olleen Hells Angels Carelian organisoimaa.

Räjähteitä, aseita ja huumeita

Poliisi teki joulukuussa etsintöjä ja kiinniottoja Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä. Etsintöjä tehtiin kaikkiaan 13 eri kohteessa, muun muassa Hells Angelsin kerhotiloihin Lappeenrannassa, Kotkassa ja Kouvolassa. Kohteina olivat myös Sola MC ja Lounamo MC -jengitilat Lahdessa.

Etsintöjen yhteydessä takavarikoitiin toistakymmentä ampuma-asetta, useita kiloja räjähteitä sekä huumausaineita.

Etsinnät jatkuivat tammikuun alussa Helsingissä, jolloin poliisi otti kiinni kolme henkilöä. Etsintöjä tehtiin esimerkiksi helsinkiläiseen ravintolaan, josta takavarikoitiin huomattava määrä huumausaineita.

Etsintöjen kolmas vaihe toteutettiin tammikuun lopussa Lappeenrannassa. Etsintöjä tehtiin omakotitaloon ja Spora MC:n kerhotiloihin. Etsintöjen yhteydessä otettiin kiinni Spora MC.n presidentti ja takavarikoitiin huomattava määrä huumausaineita.

Poliisi tutki myös epäiltyjä pahoinpitelyjä ja vakavimpina törkeää pahoinpitelyä sekä ryöstöä.

Kaakkois-Suomen poliisi on saanut tutkinta-apua muun muassa keskusrikospoliisista. Yhteistyötä on tehty myös muiden Etelä-Suomen alueella toimivien poliisilaitosten kanssa.

Väkivaltarikoksia

Esitutkinnan yhteydessä on tutkittu Hells Angelsin jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia. Vakavin niistä on törkeänä pahoinpitelynä tutkinnassa oleva kokonaisuus, jonka yhteydessä 14 henkilön epäillään varustautuneen toukokuussa 2019 Hells Angels -kerhotilalla ampuma-aseilla, erilaisilla astaloilla ja lähteneen neljällä autolla kohti paikallista autokerhon hallinnoimaa tilaa, jossa on oletettu olleen Outlaws Mc South-Karelian juhlat.

Paikalla on ollut vain yksi sattumalta paikalla ollut henkilö, joka ei liity Outlaws-organisaatioon. 14 henkilön epäillään hakanneentätä pampuilla, metalliputkilla ja muilla astaloilla eri puolille vartaloa ja päähän. Henkilölle oli aiheutunut vammoja eri puolille vartaloa ja päähän.

Tutkinnassa on ollut myös muita Hells Angels Carelian jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia. Kahdessa tapauksessa väkivalta on kohdistunut satunnaiseen julkisella paikalla olleeseen henkilöön.

Molemmissa tapauksessa tekijät ovat olleet varustautuneet ampuma-aseella.

Viimeisimmässä tapauksessa väkivaltaa on kohdistettu siviilivarusteissa olleisiin Rajavartiolaitoksen virkamiehiin. Jengiläinen on luullut heitä poliiseiksi.

Kokonaisuuteen liittyy myös Lahden United Brotherhood kerhotiloissa Hells Angels Carelian johtohenkilön United Brotherhoodin jäsenille tehtäväksi antama väkivaltainen velanperintä.

Tutkinnan aikana on vangittu Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa yhdeksän henkilöä. Rikoksesta epäiltyjä on tässä vaiheessa noin 30. Hämeen poliisilaitoksella on asiaan liittyen ollut vangittuna kaksi henkilöä ja Helsingin poliisilaitoksella yksi.

Hämeen poliisilaitoksen kokonaisuus liittyy United Brotherhood -tutkintaan. Helsingin poliisilaitoksen kokonaisuus liittyy laajaan Helsingissä paljastuneeseen huumausaineiden maahantuontiin ja huumausaineiden välittämiseen. Asiassa on ollut useita tutkintavankeja.

Helsingin esitutkintakokonaisuuden käsittely on parhaillaan menossa Helsingin käräjäoikeudessa.

Esitutkinnassa ovat olleet mukana Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen lisäksi Helsingin Poliisilaitos, Tulli, Keskusrikospoliisi ja Hämeen Poliisilaitos.

Esitutkinta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen osalta jatkuu.

Yhteyksiä toiseen rikollisjärjestöön

Poliisitutkinnassa on vahvistunut, että Helvetin enkeleiden ja rikollisjärjestö United Brotherhoodin välillä on kiinteä suhde. Poliisi teki ison iskun United Brotherhood -järjestöä vastaan viime vuoden syyskuussa.

Tuolloin otettiin kiinni yhteensä 21 järjestöön kuuluvaa tai liittyvää henkilöä eri puolilla maata. Tätä valtakunnallista kokonaisuutta tutkii KRP.

Kaakkois-Suomen poliisin tutkinnassa selvitetään kytkökset laajempaan kokonaisuuteen. Rikoskomisario Marko Heinosen mukaan Etelä-Karjalassa ei ole ollut puhdasta United Brotherhood -toimintaa.