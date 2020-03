Uroksen toimitusjohtaja osasi odottaa tyrmistyneitä reaktioita – Tampereen areenan nimelle irvaillaan sosiaalisessa mediassa

Tampereen tulevan monitoimiareenan ja oululaisen Uros-konsernin 10 vuoden mittainen yhteistyösopimus julkistettiin tänään. Samalla kerrottiin Ilveksen ja Tapparan tulevan kotihallin nimi: Uros Live.

Nimi herätti sosiaalisessa mediassa tuoreeltaan paljon huomiota ja kirvoitti sekä närkästystä että irvailua.

Uudelle kaupunginosalle haluttiin pöhinäinen, kansainvälinen nimi, kuten Atmos tai Expe, mutta lopulta nimeksi valikoitui Kansi. Kaupunginosaan rakentuvan jättiareenan nimeksi taas tulee... Uros Live. Mä häpeän tätä kaupunkia juuri nyt hyvin syvästi.https://t.co/fVhpSc9XPb — Noora Tapio (@noora_tapio) 5. maaliskuuta 2020

Taistelevat metsot on niin kulunut ja kliseinen nimi, että pitäisiköhän se vaihtaa? 🤔 Oisko se vaikka #uroslive? Mitä mieltä? 😁 https://t.co/bjPlXWCBeM — Kansallisgalleria (@K_Galleria) 5. maaliskuuta 2020

Kansi Areena sijaitsee Tampereen Yliopiston naapurissa. Yliopiston brändijohtaja irtisanottiin #tunipalo ja #tuninaama keissien jälkeen. Nyt areenan nimeksi tuli UROS LIVE. 🤔🤔🤔🤔 Ihanaa olla tamperelainen! https://t.co/qByzSmEonY — Emmi Nuorgam|Goržán Niillas-Jon Bávvál Armas Emmi (@emminuorgam) 5. maaliskuuta 2020

Tamperelaiset, älkää huolestuko. Eiköhän sille Uros Livelle käy vielä kuin Gatorade Centerille, eli siis Turkuhallille eli Typhoonille eli Elysée Arenalle eli HK Areenalle. #moninimiareena — Leena Rantanen (@leenarantanen) 5. maaliskuuta 2020

Moni kommentoijista kiinnitti erityistä huomiota nimen herättämään miehiseen mielikuvaan.

Minä ajattelen Tamperetta ja eturauhasvaivoja. #uroslive — Kaarina Hazard (@KaarinaHazard) 5. maaliskuuta 2020

Nimeä vaaditaan vaihdettavaksi

Aiheeseen otettiin kantaa myös politiikan pelikentällä.

On hienoa, että Kannen areenan yhteistyökumppaniksi saatiin osaava teknologiayhtiö Uros, mutta että areenan nimeksi Uros Live... sanoisinko yllättävää. #Tampere https://t.co/vA1z45lvzy — Anna-Kaisa Ikonen (@IkonenAK) 5. maaliskuuta 2020

Eihän vielä ole aprillipäivä? Miksei narttulive? Jos tällä ajateltiin parannettavan brändiä, saattaa kääntyä vastaan #tampere #kansiareena



Tampereen uusi areena sai erikoisen nimen: Uros live https://t.co/eil3QT9yjI — Jouni Ovaska (@JouniOvaska) 5. maaliskuuta 2020

Toivotaan, että Uros vetää puoleensa enemmän naaraita kuin karkottaa. — Aleksi Jäntti (@AleksiJantti) 5. maaliskuuta 2020

Tampereen vihreä valtuustoryhmä katsoi nimivalinnan niin tärkeäksi, että se lähetti asiasta tiedotteen.

Valtuustoryhmän mukaan se ei hyväksy sukupuolittunutta nimeä, vaan haluaa areenalle nimen, joka kuvastaa Tampereen nykyaikaista ja yhdenvertaisuutta kunnioittavaa arvopohjaa.

– Nimi on vaihdettava. Tämä on tärkeää Tampereen uskottavuuden ja vetovoiman kannalta, vaatii Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho.

Monitoimiareenasta tulee Tapparan ja Ilveksen kotihalli. SRV/ Credit Tomorrow AB / Studio Libeskind/ Aihio Arkkitehdit

Toimitusjohtajat: "Osasimme odottaa, että herättää huomiota"

Soitimme Areenan ja Uroksen toimitusjohtajille ja tiedustelimme, miten he suhtautuvat nimivalintaan ja sen aiheuttamaan somekohuun.

Areenan toimitusjohtaja Marko Hurme, miten juuri tähän nimivalintaan päädyttiin?

– Pääyhteistyökumppanilla on sen niminen tuote, jota he ovat markkinoimassa kansainvälisesti. Nimi on kansainvälinen ja jälkimmäinen osa viittaa myös siihen, että livenä näytetään ja tuotetaan erilaisia elämyksiä ja tapahtumia. Areenaa käytetään erisnimen jälkeen selittävänä osuutena.

Osasitteko odottaa, että nimen julkistaminen herättää näin paljon huomiota?

– Tottakai odotimme sitä. Olen itsekin kuullut viime kuukausien aikana paljon spekulaatioita nimestä ja siitä, onko kyseessä perinteinen suomalainen tai tamperelainen yritys. Pidimme nimen tarkoituksella tutkan alapuolella loppuun asti.

Olivatko reaktiot odotettuja?

– Haastattelupyyntöjä on ollut sen verran, etten ole ehtinyt vielä tutkia, mitä aiheesta sosiaalisessa mediassa keskustellaan. Toki olen tyytyväinen siihen, että meidät on huomioitu mediassa.

Uros-konsernin toimitusjohtaja Jerry Raatikainen, miten Tampereen Areenan nimeksi päädyttiin antamaan Uros Live?

– No meidän yhtiömme nimi on Uros, ei nimi ole siinä mielessä mikään uutinen. Uros Live taas on meille uuden liiketoiminta-alueen nimi, joka on nyt brändätty.

Osasitteko odottaa, että nimen julkistaminen herättää näin paljon huomiota?

– Sanotaan, että se oli odotettavissa. Olemme Oulun Kärppien pääsponsorina kolmatta kautta, ja nimi on herättänyt ennenkin samansuuntaisia reaktioita. On ehkä paikallaan mainita, että yrityksen nimi on lyhenne alkuperäisestä Universal Roaming Solutions -nimestä.

Uusista nimistä on väännetty ennenkin

Areenan nimivalintaan heräsivät sosiaalisessa mediassa myös anagrammien tehtailijat.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Tampereen tulevan maamerkin nimi herättää keskustelua.

Toissa vuonna uudelle radan päälle rakentuvalle kaupunginosalle etsittiin nimeä kilpailun avulla. Tuleva areena on osa tätä kaupunginosaa. Varsin lennokkaista nimiehdokkaista tehtiin kysely, jonka perusteella nimeksi valittiin loppujen lopuksi ytimekäs kotimainen vaihtoehto: Tampereen Kansi.

Tampereen kannen ja areenan alueen nimeksi Tampereen Kansi – Centre, Expe, Atmos tai Premi ei kelvannut

