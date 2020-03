Koronahuoli pitää matkatoimistojen puhelinlangat kuumina – kerro meille, onko koronavirus vaikuttanut matkustamiseesi

Matkoja on jonkin verran peruttu tai siirretty myöhemmäksi. Uskallatko sinä matkustaa normaalisti? Kerro meille, niin teemme aiheesta juttua.

Koronaviruksen leviäminen näkyy matkatoimistoissa huolestuneina asiakassoittoina. Linjat ovat kuumina, kun asiakkaat tiedustelevat oman matkakohteensa turvallisuudesta.

Tjäreborgin viestintäpäällikkö Amanda Alinikula kertoo, että puheluissa kysellään peruutus- ja muutosehdoista.

– Peruutuksia on tullut joitakin, mutta emme voi varmaksi sanoa, johtuvatko ne koronaviruksesta vai jostakin muusta. Huoli näyttää koskevan lähiviikkoja eikä niinkään esimerkiksi kesää tai seuraavaa talvea, joiden varaustilanne näyttää normaalilta, Alinikula sanoo.

Myös Aurinkomatkoilla on vastailtu asiakkaiden huolestuneisiin soittoihin.

– Asiakkaat kysyvät, että toteutuuhan oma matka normaalisti ja millainen tilanne matkakohteessa on. Jonkin verran on tullut muutos- ja peruutuspyyntöjä. Toisaalta nyt on meneillään talvilomaviikot, jolloin peruutuksia tulee muutenkin normaalia enemmän, sanoo viestinnän asiantuntija Mari Kanerva.

"Suomalaiset ovat maltillisia eivätkä erityisen huolestuneita"

Italiassa kerrottiin torstai-iltana koronavirukseen kuolleen jo 148 ihmistä. Koronavirus on todettu Italiassa nyt lähes 3 900 ihmisellä. THL onkin määritellyt koko Italian (siirryt toiseen palveluun) epidemia-alueeksi 3.3. alkaen. Aurinkomatkat on perunut (siirryt toiseen palveluun) Italian lomat Veneton, Lombardian, Piemonten ja Emilia-Romagnan alueille 31.3.2020 asti.

Myös Ruotsissa kerrottiin torstaina kymmenistä uusista koronavirustartunnoista, ja nyt maassa on vahvistettu yhteensä 94 tartuntaa. Saksan tartuntamäärän kerrottiin nousseen lähes 350:een. Espanjassa 234 ihmistä on sairastunut ja kolme kuollut.

Vaikka koronavirus leviää, on Kanervan mukaan ensi kesän ja talven myynti on varsin normaalilla tasolla.

– Tilanne ei muutenkaan näyttäydy mitenkään dramaattisena. Suomalaiset yleensä suhtautuvat tällaisiin poikkeustilanteisiin rauhallisin mielin, Kanerva sanoo.

Suomalaisten rauhallisen luonteenlaadun vahvistaa myyntijohtaja Hanna Lehtonen Matkavekasta.

– Soittoja tulee, mutta suomalaiset ovat maltillisia eivätkä erityisen huolestuneita.

Lehtosen mukaan Matkavekalle tulee nyt hieman aiempaa hitaammin matkavarauksia sisään. Monet ovat myös pyytäneet matkansa siirtoa keväästä tai kesästä syksyyn.

Koronavirus on matkailualalle suuri kysymysmerkki.

– Kyllähän me huolestuneena seuraamme, mihin tilanne johtaa, Lehtonen sanoo.

Onko koronavirus vaikuttanut sinun kevään matkasuunnitelmiisi?

Poikkeuksellisen laaja epidemia pitää monet tahot tällä hetkellä varpaillaan. Maat pelkäävät turisminsa puolesta, ja yritykset ovat kieltäneet työntekijöitään matkustamasta koronaviruksen takia – osa työntekijöistä joutuu nyt raportoimaan vapaa-aikansakin työnantajalle. Myös presidentti Sauli Niinistöon kehottanut koronatilanteen takia harkitsemaan, mihin matkustaa.

Moni pohtii tällä hetkellä uskaltaako lomamatkalle lähteä.

Onko sinulla kenties lomamatka varattu? Miten aiot varautua tulevaan matkaan? Vastaa kyselyymme alla olevan lomakkeen kautta, niin teemme juttua.

