Moni suomalainen uhkaa pudota digikelkasta: Arkipäivän asioiden hoitaminen älypuhelimella tai tietokoneella on vaikeaa lähes joka toiselle

Kännykän ruudulla vilisee valtava määrä erilaisia sovelluksia. Kansalaiset hoitavat veronsa, ostavat matkalippunsa ja etsivät reseptinsä verkosta.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on, että kaikki julkiset palvelut ovat verkossa ja kansalaisten käytössä vuoteen 2023 mennessä.

Todellisuudessa asiat eivät etene aivan näin ruusuisesti. Tutkimusten mukaan lähes puolella kansalaisista on vaikeuksia hoitaa asioita arkipäivän asioita älypuhelimella tai tietokoneella.

Digi- ja väestötietovirasto arvioi, että puutteita digitaidoissa on joka neljännellä.

Tarkkaa tietoa suomalaisten digitaidoista ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kellään. Kansalaisten digitaitoja ja avuntarvetta aletaan selvittää maaliskuussa valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston kyselyllä.

Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella esimerkiksi kirjastoissa. Projektipäällikkö Minna Piirainen lupaa, että asioita voi yhä Suomessa hoitaa, vaikkei netissä pärjäisikään.

– Suomeen ei ainakaan lähiaikoina ole tulossa digipakkoa, joka esimerkiksi Tanskassa on. Jatkossakin asiat voi näillä näkymin hoitaa joko kasvokkain tai puhelimitse.

Ongelmia laitteiden ja päivitysten kanssa

Helsingissä Kallion kirjastossa kaupunkilaiset saavat tukea kännykän ja tietokoneen käytössä. Neuvojina on joukko vapaaehtoisia. Senioriyhdistys Enterin vertaisavustaja Veijo Ruuskanen on huomannut, että kysymyksiä riittää.

– Usein on pientä ongelmaa laitteiden, asetusten ja päivitysten kanssa. Entistä enemmän kysytään myös palveluista: tunnistautumisesta ja terveystiedoista, Ruuskanen sanoo.

Kirjastossa piipahtava Leena Weckman myöntää, että kehityksen kärryillä pysyminen hirvittää.

– Tällä hetkellä tuntuu siltä, että ihan kaikki muuttuu. Minun taidoillani tuntuu siltä. Miten osaan hakea puhelimesta kaikki tiedot, joita tarvitsen? Weckman kysyy.

Eino Keinänen ihmettelee, miksi pankki vaatii salasanojen vaihtamista niin usein. Hän hoitaa veronsa ja pankkisasiansa verkossa. Apua Keinänen pyytää tarvittaessa sukulaisilta. Yle

Eikö yksi systeemi jo riittäisi?

Kampin palveluskeskuksessa Helsingissä on alkamassa laulutuokio. Lauluhetkiä vetävä Eino Keinänen hoitaa veronsa ja pankkiasiansa aina verkossa.

– Minulla on tabletti ja läppäri ja tulostin, ja niillä minä pelaan, Keinänen sanoo.

Keinänen myöntää, että nykyään apua on jo toisinaan pyydettävä sukulaistytöiltä ja -pojilta.

Eniten Keinästä hämmästyttää, miksi tunnuslukuja ja salasanoja pitää vaihtaa, vaikka olisi varma, ettei niitä ole päätynyt tuntemattomien käsiin.

– Verot hoidan itse, ilmoitan vähennykset ja osakemyyntien tuotot ja tappiot. Mutta nämä netin pankkipalvelut muuttuvat koko ajan. Välillä tunnistaminen tapahtuu numeroilla, sitten taas sovelluksen kautta. Eikö yksi systeemi riittäisi?

Digitaidoissa puutteita myös nuorilla

Suomessa digitalisaatio on edennyt vauhdilla, ja samaan aikaan asiakaspalvelua on ajettu alas. Tilanne on hankala etenkin vanhuksille, mutta myös nuorten digitaidoissa on puutteita.

Nuoret hallitsevat kännykkäpelit, mutta omien asioiden hoitaminen on hankalaa. Virastojen kieli on kankeaa ja termit outoja.

– Nuoret ovat nohevia digitaalisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että he osaisivat hoitaa asioita digitaalisesti. Nuoret ovat potentiaalinen avuntarvitsijaryhmä, Digi- ja väestöviraston projektipäällikkö Minna Piirainen sanoo.

Palvelujen vähentäminen tuo päänvaivaa myös niille, jolta omien asioiden hoitaminen verkossa sujuu vaivattomasti.

Puhelinpalveluissa asiakas saa kuunnella hissimusiikkia. Kun puhelimeen viimein vastataan, asiakaspalvelijoilla on usein ratkaisut vain tavallisimpiin kysymyksiin.

Tarjouksiin ei pääse käsiksi

Digitaaliset palvelut ovat edenneet Suomessa niin nopeasti, että osa ihmisistä on pudonnut rattailta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtaja Anja Peltonen harmittelee, että esimerkiksi junalipun saa halvemmalla VR:n sovelluksesta kuin lippuluukulta.

Asioiden hoitaminen vie myös valtavasti aikaa etenkin niiltä, jotka eivät osaa asioida verkossa.

– Digitaidottomat eivät pääse myöskään käsiksi tarjouksiin, koska monilla yrityksillä on oma sovelluksensa, jota pitää käyttää saadakseen parhaat edut, Peltonen sanoo.

Peltonen myöntää, että suurelle enemmistölle digitalisaatio tarjoaa myös valtavasti mahdollisuuksia. Hintojen vertailu helpottuu ja asioimisen voi hoitaa kotisohvalta.

Lisää mahdollisuuksia on tulossa, kun esimerkiksi puheentunnistus kehittyy ja älypuhelin alkaa ymmärtää nykyistä paremmin suomea.

