Luvattomat lenkkeilijät vaarantavat turvallisuuttaan - makkaranpaistoa ja uskaliaita somekuvia keskeneräisellä tietyömaalla

Lahden eteläisen kehätien työmaalla on ollut viime aikoina luvattomia liikkujia.

Tierakentajat ovat tehneet havaintoja Hollolan puoleisella tietyömaalla kuljeskelevista lenkkeilijöistä ja koirien ulkoiluttajista. Yhden sillan kupeesta on löydetty myös jälkiä nuotiosta, jossa on paistettu makkaraa.

Somessakin on julkaistu kuvia lenkkeilystä rakennusvaiheessa olevalla sillalla. Samoin Kujalan puoleisella työmaalla on tehty havaintoja ulkopuolisten luvattomasta lenkkeilystä.

Tierakentajat muistuttavat, että rakennustyömaa on ulkopuolisille aina turvallisuusriski.

– Jos kiipeillään suojauksista ylös sillan kansille, niin siellä väärällä puolella on epätasaisuuksia ja putoamisvaarallisia paikkoja, joissa ei ole kaiteita. Rakennusmiehet käyttävät siellä valjaita ja kiinnitysköysiä, sanoo hankkeesta vastaava projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Wikström muistuttaa, että työmaalla ei saa oleilla eikä sen poikki saa koskaan oikoa. Työmaan ylittäminen muualta kuin merkittyjä reittejä pitkin on asiatonta oleskelua työmaalla, ja se on kiellettyä.

Wikström kehottaa uteliaita kääntymään Väyläviraston somekanavien puoleen.

– Me ymmärrämme hyvin, että rakentaminen kiinnostaa ihmisiä, kun meillä on isoja ja massiivisia rakenteita. Mutta me jaamme itse somevirrassa työmaan tekemistä, jota kuvaamme monta kertaa vuodessa, sanoo Wikström.

Lahden eteläinen kehätie on tällä hetkellä suurin Suomessa käynnissä oleva tiehanke. Se maksaa kokonaisuudessaan 275 miljoonaa euroa.

Valtatien 12 siirtäminen kulkemaan eteläisempää reittiä parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, koska se ohjaa liikenteen pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta. Tie avataan liikenteelle joulukuussa.