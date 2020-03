Matkustuspelko yleistyy ja matkoja perutaan kiihtyvään tahtiin – Lapin matkailun kasvu ei silti näytä pysähtyvän

Maailmalla leviävä koronavirus vei kiinalaismatkailijat alkuvuonna Lapista kokonaan ja nyt myös italialaiset peruvat matkojaan. Lapin matkailun uskotaan silti kasvavan myös tänä vuonna, vaikkakin vähemmän kuin viime vuosina.

– Lapin matkailuhan on kasvanut viime vuosina hurjasti, ja nyt koronavirus on varmasti leikannut Lapin talven ja kevään kasvulukuja. Dramaattista pudotusta ei kuitenkaan vielä ole näkyvissä, sanoo markkinointiyhtiö House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

Hän korostaa kuitenkin, että tilanne voi vielä muuttua huonompaan.

Kiina päätti ryhmämatkakiellosta tammikuun lopussa ja pian myös Finnair lopetti lentonsa Manner-Kiinaan. Helmikuulta tarkkoja lukuja Lapin matkailusta ei ole saatavissa, mutta vielä tammikuussa lyötiin ennätyksiä. Rekisteröityjen majoitusten määrä kasvoi viime vuodesta 12,5 prosenttia.

Vaikka kiinalaisturisteista puhutaan paljon, heidän osuutensa Lapin koko vuoden yöpymisistä on vain neljä prosenttia. Toisaalta on niitäkin yrityksiä, joissa osuus on paljon korkeampi. Suomutunturin hotelli oli varattu viimeistä huonetta myöten kiinalaisille, joten yrittäjä menetti hetkessä kaikki varaukset.

Kelkkakaupat lykkääntyvät

Myös Rovaniemellä toimivan safariyrityksen Sunny Safarin kevättalvi on ollut ankea. Yli puolet helmikuun asiakkaista hävisi kiinalaisten myötä, kertoo toimitusjohtaja Wei Sun.

Hän kertoo, että peruutussäännöissä on joustettu asiakkaan hyväksi ja varausmaksuja on maksettu takaisin, vaikka yrittäjä onkin ottanut tuntuvasti takkiinsa.

– Aikeena oli hankkia lisää moottorikelkkoja ja rakentaa pieni rakennus safareja varten, mutta suunnitelmia pitää varmaan lykätä. Ensiksi pitää varata rahat palkanmaksuun ja katsoa, mitä jää jäljelle, kolme vuotta Sunny Safaria pyörittänyt Wei Sun sanoo.

Safarioppaat eivät ole yrityksen palkkalistoilla, vaan myyvät palveluksiaan yritykselle, joten ketään ei ole tarvinnut irtisanoa, vaikka asiakasmäärä romahti.

Kiinalaisyrittäjä kertoo, että vaikka asiakkaita vielä on, maaliskuunkin varaustilanne on paljon hiljaisempi kuin normaalisti. Wei Sun mainitsee, ettei hän ole nähnyt ainuttakaan italialaista ainakaan viikkoon.

Wei Sun uskoo kiinalaisten palaavan ensi talvena. "Jos heillä olisi ollut varaa matkustaa tänä talvena, niin heillä on varaa myös ensi talvena", yrittäjä sanoo. Annu Passoja / Yle

Italia on joutunut Euroopan maista pahimmin koronaviruksen kouriin. Keskiviikkona hallitus päätti sulkea koulut koko maassa. Finnairkin perui lentonsa Milanoon kuukaudeksi.

"Tilanne on muuttunut astetta vakavammaksi"

Lukuisia hotelleja ja noin 80 lasi-iglua Lapissa omistavan Santa’s Hotels –ketjun kehityspäällikkö Susanne Hulbekkmo vahvistaa, että italialaisryhmät alkoivat perua hotellivarauksiaan viime viikon lopulla.

– Italiasta on tullut merkittävästi peruutuksia. Näkyy suoraan, että asiakkaat jäävät pois niistä maista, joissa koronatilanne on pahimmillaan.

Myös safariyritys Safarctica on viime päivinä vastaanottanut kiihtyvään tahtiin perumisia erityisesti Italiasta, mutta myös muualta Australiaa ja Arabiemiraatteja myöten.

– Kyse ei ole matkustusrajoitteista vaan yleisestä matkustuspelosta, toteaa Safarctican myyntijohtaja Antti Antikainen.

Hän arvioi, että kaikkiaan noin kymmenesosa varauksista on peruttu. Ensimmäiset peruivat matkansa tammikuun lopussa, kun Lapissa diagnosoitiin ensimmäinen koronavirustartunta Suomessa.

Matkailuyrittäjät seuraavat paitsi viruksen leviämistä, myös sen vaikutuksia maailman talouteen.

– Tilanne on muuttunut astetta vakavammaksi nyt kun virus leviää ja matkustusrajoitukset vaikuttavat elinkeinoelämään. Jos maailmantalous sakkaa, niin sillä on seurauksia myös Lapissa, toteaa Lapin suurimman hotelliketjun Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

Ajatuksissa on jo ensi talvi

Lapin matkailun kannalta onnekkaana voi pitää sitä, että vilkkain sesonki on päättymässä maaliskuussa eivätkä perumiset voi enää tehdä niin isoa lovea kuin sydäntalvella.

Matkailuyrittäjien ajatukset ovatkin jo ensi talvessa. Hotelliketjut kertovat ensi talven myyntinsä olevan vielä hyvällä tolalla, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin.

– Tunnelma on odottava, markkinointiyhtiö House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen tiivistää.