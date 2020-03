Turun saattohoitoskandaalin ensimmäiset päivät – lue tästä vyyhdin vaiheet

Yksityisen palveluntarjoajan tekemä saattohoitotyö ja siihen liittyvät rikosepäilyt ovat puhuttaneet Turussa ja koko maassa tämän viikon ajan.

Kokosimme tähän artikkeliin tärkeimmät aiheeseen liittyvät asiat.

Maanantai 2.3.2020

Poliisi kertoi tutkivansa yksityisiä saattohoitopalveluja tarjonneeseen kotisairaalaan liittyviä vakavia rikosepäilyjä Turussa. Tapahtumat ajoittuvat vuosiin 2011–2014.

Palveluntarjoajaksi paljastui Turun kaupungin kilpailutuksella hankkima Kotisairaala Luotsi Oy.

Yrityksessä työskennellyttä sairaanhoitajaa epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumausainerikoksista. Lisäksi yrityksessä työskennellyttä lääkäriä epäillään osallisuudesta näihin rikoksiin.

Kotisairaala Luotsi Oy:n entinen toimipaikka Turun Luolavuoressa. Lassi Lähteenmäki / Yle

Maanantaina kerroimme myös, että Turun kaupungin virkamiesten epäillään laiminlyöneen yrityksen toimintaan liittyvää valvontavastuuta. Turun kaupunki on selvittänyt asiaa yhteistyössä poliisin kanssa ja tapauksesta on käynnistetty kaupungin sisäinen tarkastus.

Maanantaina iltapäivällä Turun sosiaali- ja terveyslautakuntaa viime vuosikymmenen alkupuolella johtanut Jarmo Rosenlöf (sd) myönsi, että valvonnassa oli ollut puutteita.

Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Tuomas Heikkinen puolestaan kertoi, ettei yrityksen kanssa ollut sopimuskauden aikana ongelmia.

Konsernijohtaja Tuomas Heikkinen. Yle/ Nora Engström

Halpa hinnoittelu selvisi virallisista Ylen haltuunsa saamista julkisista asiakirjoista. Niistä käy ilmi muun muassa, että kaupungin kilpailutuksen voittanut Kotisairaala Luotsi Oy kertoi tarjouksessaan veloittavansa lääkärin kotikäynnistä 49,90 euroa. Tarjouksen oli jättänyt neljä muutakin palvelutarjoajaa: niistä seuraavaksi halvimmalla lääkärin kotikäynnin hinta oli 140 euroa, kalleimmalla 205 euroa.

Luotsin hinnat olivat joka sarakkeessa reilusti alhaisimmat ja se sai hinta-laatu -pisteytyksessä 87 pistettä sadasta. Seuraavaksi tullut tarjoaja sai pisteitä vain 45,9.

Turun Sanomat julkaisi maanantaina uudelleen mielipidekirjoituksen (siirryt toiseen palveluun)vuodelta 2011. Siinä helsinkiläisen Terhokodin johtaja Juha Hänninen kritisoi kovin sanoin Turun kilpailuttamaa kotisaattohoitoa. Turun kaupungin vastineessa vakuutettiin tuolloin, että syöpäpotilaat saavat hyvää hoitoa omassa kodissaan ja voivat säilyttää hyvän elämänlaadun elämänsä loppuun asti.

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi maanantaina tavoitelleensa yritystä vetänyttä entistä avioparia. Nainen on lääkäri, mies sairaanhoitaja. Hoitajan avustaja, varatuomari Paula Pajula kertoi lehdelle, että hänen päämiehensä kiistää rikosepäilyt. Pajulan mukaan päämies on toiminut lääkärin ohjeiden mukaisesti joka tilanteessa. Lääkäriä lehti ei tavoittanut.

Tiistai 3.3.2020

Kerroimme, että Lounais-Suomen poliisi oli saanut maanantain ja tiistain aikana noin kaksikymmentä yhteydenottoa Kotisairaala Luotsin saattohoidossa olleiden omaisilta.

Poliisi pyysi median välityksellä omaisten yhteydenottoja, koska Turun kaupunki ei ole salassapitovelvollisuuden nojalla luovuttanut kotisairaalan asiakkaiden nimiä. Poliisi toivoo saavansa mahdollisimman paljon materiaalia käsiinsä.

STT kertoi tiistaina poliisin noin kaksi vuotta kestäneen tutkinnan alkaneen, kun yrityksen nimi pomppasi esiin toisessa rikostutkinnassa. Poliisi ei kerro, mistä tutkinnasta on kyse. STT:n tietojen mukaan pariskunnan mies on kuitenkin tuomittu huumausainerikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen viihdetaiteilija Jari Sillanpäätä koskeneessa huumevyyhdissä.

Ylen Valviralta saamien tietojen mukaan miehen oikeutta harjoittaa sairaanhoitajan ammattia on rajoitettu jo kesäkuusta 2015 lähtien.

– Hän saa toimia sairaanhoitajan tehtävissä ainoastaan palvelussuhteessa julkisyhteisön ylläpitämään sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintayksikköön toisen, kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun, laillistetun sairaanhoitajan johdon ja valvonnan alaisena ilman oikeutta käsitellä lääkkeitä, kertoi Valviran lakimies Hanna Linna sähköpostitse Ylelle.

Keskiviikko 4.3.2020

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi pikaviestipalvelu Twitterissä jääväävänsä itsensä kaupungin sisäisestä tutkinnasta.

Olen saanut tänään tietooni, että lähiomaiseni on aikanaan ollut mukana valmistelemassa kotisaattohoidon kilpailuttamista. Saatuani tiedon, olen jäävännyt itseni kaupungin sisäisestä selvitys- ja tarkastusprosessista ja apulaiskaupunginjohtaja Virtanen vastaa siitä. — Minna Arve (@minnaarve) 3. maaliskuuta 2020

Minna Arven äiti, Seija Arve, oli kilpailutuksen aikaan kaupungin sote-palveluiden johtotehtävissä. Hän lopetti työt kaupungin palveluksessa vuonna 2014.

Sisäisen tarkastuksen otti kontolleen apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen. Poliisi epäilee rikoksista myös kuutta kaupungin virkamiestä: heistä kolme on edelleen kaupungin palveluksessa. Virtasen mukaan heidän kanssaan on jo keskusteltu.

Yle sai keskiviikkona Turun kaupungin konsernihallinnon johtajalta Tuomas Heikkiseltä vastauksia kysymyksiin hoidon valvonnasta. Sopimuksen mukaan Luotsin olisi tullut lähettää muun muassa asiakastyytyväisyystietoja sisältäviä raportteja kaupungille neljän kuukauden välein.

Heikkisen mukaan Luotsi lähetti raportit ja ne menivät vanhuspalveluiden ylilääkärille. Ylen saamien tietojen mukaan ylilääkäreinä noina vuosina toimivat aluksi Heikki Alanko ja myöhemmin Tapio Rajala. Raporteista ei ole tehty esimerkiksi vuosikoosteita. Heikkisen tietojen mukaan raporteissa ei ollut asiakkaiden ja omaisten reklamaatioita.

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) peräsi eduskunnassa saattohoitolakia, jossa määritellään kriteerit ja laatu. Juvonen ihmetteli STT:lle, miten Turun kaupunki on uskaltanut lähteä ostamaan vaativan tason palvelua matalalla hinnalla.

Torstai 5.3.2020

Lounais-Suomen poliisi kertoo, että yhteydenottoja omaisilta on tullut jo lähes 30. Poliisilla on yhteydenottojen jälkeen mahdollisuus pyytää potilastietoja tutkinnan jatkamiseksi. Kolmen potilaan osalta asia on edennyt syyteharkintaan.

Mitä asiassa tapahtuu seuraavaksi?

Turun kaupungin virkamiehiin kohdistuvat rikokset olisivat vanhentuneet viime vuoden lopussa. Syyttäjä haki kuitenkin syytteen nostamiselle jatkoaikaa ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä syyteoikeutta jatkettiin vuodella.

Poliisin esitutkinta-aineisto on noin 500-sivuinen ja kattaa yhteensä 23 eri rikosta.

Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Tuomas Heikkisen mukaan ensimmäinen versio kaupungin sisäisestä tarkastuksesta valmistuu maaliskuun aikana.