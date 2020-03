Ruotsidemokraattien puoluejohtaja jakeli lentolehtisiä pakolaisille, kampanjointi Turkin ja Kreikan rajalla tyrmistytti ruotsalaiset

View this post on Instagram

Kidnappa inte oss. Sluta använda vår tillhörighet i syfte att stänga ute. Jag har aldrig gett min tillåtelse att dras in i rasistiska, exkluderande texter. Osmakligt och osant Jimmy med bihang! Refugees welcome✊🏽❤️ #SdRepresenterarInteMig #StoltMajoritetAvSverige