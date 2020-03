Kun poliisitalo suljettiin pikkukaupungissa, alkoi vapaa auto- ja moporalli – nyt poliisi ei halua mennä takaisin

Autoilijat ja mopoilijat aiheuttavat meluhäiriöitä, -saastetta ja -terroria kaahailullaan Haminan kaupungin keskustassa. Näin kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun)sivuillaan Haminan kaupunki.

Haminan poliisin henkilöstö siirrettiin Haminasta Kotkaan muutama vuosi sitten. Taustalla vaikuttivat poliisin säästöt. Nyt Haminan kaupunki haluaa poliisin takaisin kaupunkiin.

Kaakkois-Suomen poliisin poliisipäällikkö Marko Viitanen ei näe aloitetta aluepoliisin perustamisesta Haminaan järkevänä.

– Tällä hetkellä en näe näillä voimavaroilla rikostilastojen ja häiriöiden perusteella perusteltuna, että henkilöitä osoitettaisiin vain Haminan kaupungin käyttöön.

Viitanen muistuttaa, että jos Haminaan tulisi oma aluepoliisi, se olisi pois muista poliisin tehtävistä.

– Kun tulee kiireellinen hälytystehtävä, partioita joudutaan laittamaan tehtävälle ja se on pois valvonnasta. Poliisi ei voi olla tietyssä paikassa 24 tuntia jokaisena päivänä.

Kaakkois-Suomen poliisin komisario Jarno Saarinen ymmärtää Haminan kaupungin huolen, mutta toivoo malttia aluepoliisin kaavailussa. Saarisen mukaan ensi pitää tehdä arvio siitä, millaisia tuloksia poliisi on saanut aikaan ennalta estävällä työllä Kaakkois-Suomessa.

– Voi olla siitäkin kysymys, että markkinointi on tietyllä tapaa pettänyt, eivätkä ihmiset vielä täysin tiedä toiminnastamme. Keskustelu meluhaitoista alkoi kesällä, kun moporalli oli vilkkaimmillaan. Meillä ei ole ollut mahdollisuutta näyttää, millaisia tuloksia olemme saaneet aikaan Kaakossa, koska tuolla alueella toiminta saatiin käyntiin vasta viime syyskuussa.

Lähipoliisitoimintaa on jossain muodossa kaikkien poliisilaitosten alueella, kuten esimerkiksi Turussa.

Kaakkois-Suomen poliisin komisario Jarno Saarinen ei pidä hyvänä ajatuksena omaa poliisia Haminassa. Antro Valo / Yle

Markkinointi on pettänyt

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pekka Heikkisen mukaan lähipoliisitoiminnasta on keskusteltu muuallakin Suomessa pikkupaikkakunnilla, joilla poliisi ei voi olla läsnä. Heikkisen mukaan lähipoliisitoiminta on keskeinen osa poliisin ennalta estävää toimintaa. Lähipoliisitoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä rikollisuutta ja järjestyshäiriöitä alueella.

Erona nykyiseen on siinä, että Haminaan nyt toivottava aluepoliisi toimittaisi virkaansa tietyllä alueella jatkuvasti.

– Haminakin on Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kannalta harva-alue. Poliisia ei siellä näy ja pikku hiljaa syntyy erilaisia ongelmia, että poliisia kaivataan. Poliisin voimavarat tuppaavat keskittymään isoihin kaupunkeihin.

Heikkinen kuitenkin painottaa, että yksin poliisi ei ongelmia ratkaise. Hän pitää tärkeänä panostamisen nimenomaan viranomaisten yhteistyöhönja ennalta estävään toimintaan. Työssä tarvitaan Heikkisen mukaan myös järjestöjä, yhteisöjä ja alueen asukkaita.

– Saattaa käydä ilmi, että ongelmat ovat olleet olemassa jo pidemmän aikaa. Myös muiden viranomaisten pitää puuttua asioihin.

20 ilmoitusta häiritsevästä liikennekäyttäytymisestä

Kaakkois-Suomen poliisin Marko Viitasen mukaan tilastojen valossa asiat Haminan alueella ovat menneet viime vuosina parempaan suuntaan. Esimerkiksi viime vuoden aikana Haminassa on tullut noin 20 ilmoitusta häiritsevästä liikennekäyttäytymisestä.

– Koko laitoksen mittakaavassa se on pieni määrä.

Kaakkois-Suomen poliisin poliisipäällikkö Marko Viitanen sanoo, että työryhmä aikoo keväällä keskustella meluhaitoista Haminassa. Antro Valo / Yle

Haminan keskustassa monet alueen asukkaat ottivat poliisin kanssa puheeksi keskustassa tapahtuvan häiritsevän liikennekäyttäytymisen. Marko Viitanen sanoo keskustelleensa mopoilevien nuorten ja muiden asukkaiden kanssa viime vuonna loppukesästä.

– Nuoret toivat esille sen, että kyllä he menisivät muualle Haminan keskustasta, jos heillä olisi paikka, minne mennä. Varmasti etsitään monenlaisia ratkaisuja, joilla saadaan tilanne rauhoitettua.

Haminan kaupunki ja poliisi laativat yhdessä keväällä käynnistyvässä työryhmässä suunnitelman meluhaittojen torjumiseksi. Yksi käsiteltävä asia on varmasti myös lähipoliisitoiminta.

– Voidaan esimerkiksi pohtia sitä, pitäisikö nopeutta rajoittaa keskustan alueella, Viitanen sanoo.

Sisäministeriö pitää lähipoliisitoimintaa myönteisenä asiana

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen kertoo, että ennalta estävään toimintaan on saatu lisää rahoitusta hallitukselta 2,5 miljoonaa euroa tälle vuodelle. Tämä pitää sisällään myös lähipoliisitoiminnan.

– Nykyinen hallitus on tehnyt päätöksen, että poliisien määrä lisääntyy ja nyt mennään hyvään suuntaan.

Mankkinen pitää lähipoliisitoimintaa myönteisenä asiana. Esimerkiksi Helsingissä lähipoliisitoimintaa on ollut vuodesta 2012 ja tulokset siitä ovat olleet hyviä.

Mankkisen mukaan alueilla halutaan vahvistaa nimenomaan lähipoliisitoimintaa.

– Kaakkois-Suomi lähti takamatkalta, mutta se on kehittänyt nopeasti toimintaansa. Näemme lähipoliisitoiminnan positiivisessa valossa sisäministeriössä.

Mankkinen ei kuitenkaan ota kantaa siihen, voiko esimerkiksi Haminassa olla omaa aluepoliisia, joka toimittaisi tällä alueella virkaansa jatkuvasti.

– Nämä katsotaan tapauskohtaisesti.

Kaakkois-Suomen poliisin komisario Jarno Saarinen on ihmeissään, jos Haminaan tulisi oma aluepoliisi.

– Valtakunnallisesti siitä seuraisi se, että moni muukin paikka alkaa pyytämään omaa aluepoliisia. Siinä on sitten ministerillä vastaamista.

