Seuraa suorana klo 16: Kreikan tilanne ja koronaviruksen vaikutukset talouteen – mitkä aiheet nousevat eduskunnan kyselytunnilla?

Eduskunnan kyselytunnilla ei ole tällä viikolla aiheista pulaa.

Viime viikolla eduskunnan kyselytunti peruttiin hallituksen koronaviruksesta antaman ilmoituksen tieltä, mutta koronavirustilanne on muuttunut nopeasti viime viikolla eduskunnassa käydyn keskustelun jälkeen. Tänään Suomessa paljastui viisi uutta koronavirustartuntaa, mikä nostaa tartuntojen määrän yhteensä kahteentoista.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi tänään pitävänsä selvänä sitä, että Suomen tämän vuoden talouskasvu tulee koronaviruksen takia olemaan ennusteita pienempää. Hallitus ei kuitenkaan aio ryhtyä vielä tässä vaiheessa talouden elvytystoimiin.

Koronaviruksen lisäksi tällä viikolla on puhuttanut tilanne Kreikan rajalla. Turkki on avannut rajansa länteen ja Kreikka on kieltäytynyt ottamasta vastaan rajalle saapuneiden ihmisten turvapaikkahakemuksia.

Osa oppositiosta epäilee, että presidentti Sauli Niinistöllä ja hallituksella on erilainen linja suhteessa Kreikan toimiin. Oppositiossa nähdään, että presidentti Niinistö tukee Kreikan päätöstä olla käsittelemättä turvapaikkahakemuksia, kun taas sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on korostanut kansainvälisten sopimusten kunnioittamista. Kansainvälisissä sopimuksissa on määritelty muun muassa mahdollisuus hakea turvapaikkaa.

Sekä hallituksen ministerit että presidentti Niinistö ovat kiistäneet näkemyserot.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ole paikalla kyselytunnilla, sillä hän osallistuu YK:n kansainväliseen naistenpäivän tapahtumaan New Yorkissa.

Kello 16 alkavan kyselytunnin näet suorana Yle Areenasta ja TV1 -kanavalta. Lähetyksen selostaa politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta.