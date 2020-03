Suomessa on nyt todettu yhteensä 12 koronavirustapausta. Millainen virustilanne on Suomessa, entä Euroopassa? Mitä viruksesta nyt tiedetään ja millaisia varautumiskeinoja suomalaisilla on?

Näihin ja muihin kysymyksiin paneudutaan suorassa lähetyksessä, Yle Areenassa klo 18.30 alkaen. Vieraana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane.

