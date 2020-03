Trumpin rummuttama Afganistan-diili sai lupaavan alun, mutta nyt rauhankehitys näyttää romahtavan – Mitä on tapahtunut?

Mitä Yhdysvallat ja Taliban ovat sopineet keskenään?

Yhdysvaltain ja Talibanin edustajat ovat käyneet kahdenvälisiä neuvotteluja kesästä 2018 lähtien.

Helmikuun lopulla osapuolet testasivat toistensa halua väkivallan vähentämiseen viikon kestäneellä koejaksolla. Se onnistui.

Neuvottelut huipentuivat viime viikonloppuna Qatarissa allekirjoitettuun sopimukseen. Sen ydinkohdat ovat Talibanin suostuminen rauhanneuvotteluihin Afganistanin hallituksen kanssa ja Yhdysvaltain lupaus vetää joukkojaan Afganistanista.

Afganistanin hallitus ei ollut mukana neuvotteluissa.

Yhdysvallat lupasi vähentää joukkojensa määrän nykyisestä noin 13 000 sotilaasta 8 600:aan vajaan viiden kuukauden kuluessa. Jos Taliban pitää omat lupauksensa, Yhdysvaltain joukot poistuisivat maasta 14 kuukaudessa.

Taliban suostui aloittamaan suorat neuvottelut Afganistanin hallituksen kanssa nopealla aikataululla. Neuvottelupaikaksi on kaavailtu Osloa.

Lisäksi Taliban lupaa taata, etteivät sen taistelijat tai muutkaan tahot, kuten esimerkiksi al-Qaida-terroristijärjestö käyttäisi Afganistania hyökkäyksiin Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia vastaan.

Afganistanin hallituksen ja Talibanin hallitsemat alueet sekä Yhdysvaltain tärkeimmät sotilastukikohdat Afganistanissa. Long War Journal, Harri Vähäkangas / Yle

Sopimuksen mukaan Afganistanin hallinnon pitäisi vapauttaa 5 000 Taliban-vankia ja vastavuoroisesti Taliban vapauttaisi tuhat armeijan sotilasta. Tämä sopimuksen kohta osoittautui ongelmaksi, koska Afganistanin hallitus ei ollut tähän valmis.

Koska hallitus ei suostunut vankienvaihtoon, Taliban aloitti sotatoimet sitä vastaan.

Mistä Trump ja Taliban-johtaja puhuivat?

Kun rauhankehitys näytti ajautuvan vaikeuksiin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Talibanin poliittisen siiven apulaisjohtaja mullah Baradar keskustelivat tiistaina puhelimitse. Keskustelu kesti 35 minuuttia.

Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain presidentti puhui suoraan Taliban-johtajan kanssa. Trump ei tosin myöntänyt tätä kertoessaan puhelusta.

– Minulla ja mullahilla on erittäin hyvä suhde, Trump sanoi.

– Meillä oli tänään pitkä keskustelu ja, tiedättehän, he haluavat lopettaa väkivallan. […] He haluavat lopettaa tämän ja me haluamme lopettaa tämän. Minusta meillä on hyvin yhtenäiset intressit, Trump kertoi.

Talibanin puhelusta antaman tiedotteen mukaan Baradarin ohella puhelun aikana läsnä oli useita järjestön neuvotteluvaltuuskunnan jäseniä sekä yhdysvaltalainen diplomaatti Zalmay Khalilzad, joka oli sopimuksen pääneuvottelija.

Talibanin mukaan keskustelun pääaihe oli, kuinka osapuolet voisivat toteuttaa solmitun sopimuksen. Mullah Baradar pyrki myös vakuuttamaan Trumpin, että jos Yhdysvallat noudattaa sopimusta, sillä voisi olla "positiiviset suhteet Talibanin kanssa".

Taliban painotti Trumpille, että se haluaa Yhdysvaltain vetävän joukkonsa maasta ja että se estäisi muita tahoja rikkomasta sopimusta, koska siinä tilanteessa Yhdysvallat sotkeutuisi entistä syvemmälle sotaan.

Puhelun aikana ei tiettävästi tehty uusia sopimuksia.

Miksi tuoreet iskut eivät kaataneet sopimusta?

Yhdysvaltain ja Talibanin sopimuksen allekirjoitusta edeltäneen koeajan umpeuduttua väkivaltaisuudet jatkuivat, kun Taliban ja Afganistanin hallitus olivat erimielisiä rauhankehityksen jatkamisesta.

Taliban hyökkäsi Afganistanin armeijaa vastaan ja Yhdysvallat vastasi ilmaiskuilla.

Uudet iskut heikentävät sopimuksen uskottavuutta, mutta eivät kuitenkaan vaaranna sopimusta, sanoo Afganistan-asiantuntija Olli Ruohomäki ulkoministeriöstä.

– Iskut eivät tarkoita diilin raukeamista. Iskuja tulee jatkossakin. Sopimuksen allekirjoittamisen myötä Yhdysvaltain ja Talibanin välillä on jonkinlainen yhteisymmärrys aselevosta, tulitauosta tai väkivaltaisuuksien vähentämisestä. Painotan sanaa jonkinlainen.

On mahdollista, että sopimuksen salaisissa liitteissä on määritelty yksityiskohtaisemmin sitä, miten aselevon toteutumista tulkitaan.

Jatkossa punnitaan sitä, kuinka paljon väkivaltaisuuksia voi olla, jotta Talibanin voidaan katsoa noudattavan sopimusta. Testiviikolla ehtona oli, että Taliban vähentää väkivaltaisuuksia 80 prosenttia.

Olli Ruohomäki arvioi, että vasta Talibaniin jäljitettävissä oleva itsemurhaisku Yhdysvaltoja vastaan Afganistanissa vaarantaisi sopimuksen.

– Yksittäiset iskut, joissa kohteena on Afganistanin armeija eivät johda sopimukseen raukeamisen. Tämä on Yhdysvaltain ja Talibanin välinen diili.

Voivatko Talibanin rivit pitää?

Sopimuksen mukaan Yhdysvallat vetäytyisi Afganistanista 14 kuukauden kuluessa. Suuri kysymys on se, miten Taliban pystyy pitämään joukkonsa sopimuksen takana.

Sopimuksen toteutumisen mahdollisuuksiin vaikuttaa se, kuinka paljon Talibanin sisällä on ryhmittymiä, jotka eivät ole sitoutuneita rauhaan. Tässä vaiheessa asiaa on mahdotonta arvioida.

Afganistanilainen sotilas tekee turvatarkastuksen. Ghulamullah Habibi / EPA

Olli Ruohomäki pohtii, että Dohan neuvotteluihin sitoutuneen keskusjohdon alaisuudessa toimivat joukot voivat pysyä uskollisina. Komentoketju on kuitenkin epäselvä. Monet paikallisjohtajat voivat toimia omapäisesti ja loikata toisten kapinallisryhmien kelkkaan.

Afganistanissa on vuosikymmeniä jatkuneen sodan seurauksena useita aseellisia joukkoja, joten iskujen tekijän selvittäminen voi olla usein vaikeaa.

Miten rauhanprosessin mahdollisesti etenee?

Afganistanin hallitus sivuutettiin sopimusta solmiessa ja se on ollut tyytymätön tilanteeseen.

Tällä hetkellä tavoitteena on, että afganistanilaisten keskinäiset neuvottelut poliittisesta sopimuksesta voitaisiin aloittaa ensi tiistaina, 10.3. Neuvottelujen alkaminen riippuu paljolti siitä, mitä viikonlopun aikana tapahtuu.

Lisäksi Afganistanin sisäpolitiikassa kuohuu. Presidentinvaalit voittaneen Ashraf Ghanin virkaanastujaisten on määrä olla maanantaina, mutta oppositio vastustaa vaalitulosta ja tästä voi seurata levottomuuksia.

Jutussa käytetty lähteenä myös Suomen Kabulin-suurlähetystön päällikön Pekka Kosonen haastattelua.

