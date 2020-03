Mepit vaativat Kreikan rajalla olevien pakolaisten siirtämistä EU-maihin – suomalaisista vain Ville Niinistö allekirjoitti vetoomuksen

Ryhmä EU-parlamentaarikkoja vaatii Kreikan rajalle jumittuneiden, Turkista tulleiden siirtolaisten ottamista muihin EU-maihin välittömästi.

Saksalaisen demarimepin Dietmar Kösterin komissiolle osoittaman kirjeen on allekirjoittanut 59 meppiä. 14 suomalaisesta euroedustajasta vihreiden Ville Niinistö on allekirjoittanut vetoomuksen.

Kirjeessä korostetaan, että vastuu pakolaisista ei ole vain Kreikalla tai muilla EU:n eteläisillä rajavaltioilla vaan kaikilla jäsenmailla. Komission pitäisi allekirjoittaneiden mielestä välittömästi aloittaa toimenpiteet siirtolaisten evakuoimiseksi sekä Kreikan saarilta että Turkin vastaiselta rajalta.

Pakolaiset pitäisi siirtää muihin EU:n jäsenmaihin turvaamalla heille turvalliset reitit EU:hun. Samalla pitäisi luoda reilu ja tehokas EU-turvapaikanhakujärjestelmä.

– Vaadimme välittömiä toimia, joilla saadaan Turkki lopettamaan sotaa pakenevien ihmisten käyttö neuvottelunappuloina ja työkaluina Kreikan ja Euroopan painostamisessa geopoliittisesti, Köster kirjoittaa.

Suurin osa vetoomuksen allekirjoittajista on joko sosiaalidemokraattisesta S&D-ryhmästä tai vihreistä.

"Kreikan toimet eivät ole laillisia"

Vetoomuksessa tuomitaan myös Kreikan päätös lopettaa turvapaikkahakemusten käsittely kuukaudeksi kansallisten ja kansainvälisten lakien vastaisena.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi keskiviikkona tukevansa Kreikan toimia. Vihreiden ulkoministeri Pekka Haavisto taas sanoi, että turvapaikanhakijoista ei ole erimielisyyttä Suomen poliittisessa johdossa.

Ville Niinistön mielestä turvapaikkamenettelyn jäädyttäminen ei ole kansainvälisen oikeuden mukaista. Hän kertoo keskustelleensa Kreikan rajan tilanteesta myös sisäministeri Maria Ohisalon kanssa.

– Suomen hallitus toimii aivan oikein, kun se auttaa pakolaisia Kreikan pakolaisleireiltä, Ville Niinistö sanoo.

Suomi päätti jo helmikuun puolivälissä ottaa enintään 175 turvapaikanhakijaa Kreikan, Kyproksen, Maltan ja Italian leireiltä. Vastaan otettavat ovat valtaosin lapsia ja yksinhuoltajaperheitä.

Niinistön mielestä Suomi ei voi osallistua toimintaan, jossa raja jäädytetään eikä hädänalaisia auteta.

– Juuri siksi komission pitää muistuttaa Kreikan hallitukselle, että ihmioikeusperiaatteita pitää noudattaa.

Niinistö arvioi, että ihmisoikeussopimusten, kansainvälisen oikeuden ja Kreikan toimien välistä epäsuhtaa käsitellään vielä tulevissa EU-kokouksissa.

– Olen huolissani näiden ihmisten kohtalosta, koska he eivät ole syyllisiä mihinkään. Osa on ollut aika vakaissa olosuhteissa aiemmin ja on voinut päästä työntekoon ja koulutukseen kiinni, ja nyt he ovat siellä [Turkin presidentti] Erdoğanin pelinappuloina.

Lisää aiheesta:

Opposition Ben Zyskowicz: Sisäministeri Ohisalon kanta Kreikan turvapaikanhakijoista näyttää olevan toinen kuin presidentti Niinistön

Presidentti Sauli Niinistö: Kreikka on pannut täydet jarrut – Maa ei ota nyt turvapaikkahakemuksia vastaan, Suomi tukee siinä Kreikkaa

Turkin erikoisjoukot estävät nyt siirtolaisten paluun pois raja-alueelta – Kreikan ja Turkin riita jatkuu kiivaana