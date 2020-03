Opioidiongelma räjähtänyt käsiin: kovien huumeiden ongelmakäyttäjiä Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin

Opioidien ongelmakäyttäjien määrän arvioidaan kaksinkertaistuneen viidessä vuodessa. Heitä on lähes 30 000. Erityisen paljon on lisääntynyt nuorten ja naisten ongelmakäyttö.

Opioidiongelmaisten määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Heitä on jo enemmän kuin amfetamiinin ongelmakäyttäjiä. Opioidien kauppanimiä ovat esimerkiksi Subutex, Panacod, Tramadol ja Metadon.

Opioidien ongelmakäyttäjien arvioitu määrä on lähes kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa: vuonna 2012 heitä arvioitiin olleen noin 15 000. Uusimman, tänään perjantaina Duodecim-lääkärilehdessä julkaistavan tutkimuksen mukaan heitä arvioitiin olleen vuonna 2017 lähes 30 000. Amfetamiinin ongelmakäyttäjiä on vähemmän.

– Huumeiden ongelmakäyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa, sanoo yksi tutkimuksen tekijöistä, THL:n tutkimusprofessori Hannu Alho.

Yhteensä amfetamiinin ja opioidien ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan jopa 44 500.

Räjähdysmäistä kasvua lukumäärissä selittää osin parantunut rekisteröintijärjestelmä, mutta missään nimessä se ei selitä kokonaan kasvua, sanoo Alho.

Ongelmakäytön lisääntyminen on tutkimusprofessorin mukaan todellista ja esimerkiksi opioidien kohdalla se johtuu siitä, että amfetamiinin käyttäjät siirtyvät usein opioidien käyttäjiksi.

– Ongelma on se, että amfetamiiniriippuvuuteen ei ole hoitoja tarjolla. Siihen ei ole löydetty hyvää hoitoa. Eli kun amfetamiininkäyttäjät eivät pääse hoitoon ja kun tulee huono olo, niin sitten mennään vielä kovempiin aineisiin, opiaatteihin.

Alhon mukaan kuntien pitää alkaa nyt tosissaan tarjoamaan hoitoa ja ennaltaehkäisyä nuorille ja lapsille: 15–24-vuotiaiden ongelmakäytön kasvu on hänestä erityisen huolestuttavaa.

Alhon mukaan myös yleinen huumemyönteisyys on johtanut kovempien aineiden käyttöön.

– Huumeiden käyttö on kaiken kaikkiaan lisääntynyt. Asenteet ovat lieventyneet, kannabiksen käyttö on lisääntynyt merkittävästi, niin myös kovempienkin huumeiden käyttö lisääntyy.

Alhon mukaan kannabiksen käyttö on lisääntynyt kaikista eniten 25–34-vuotiaiden naisten parissa. Hän näkee yhteyden kannabiksen, amfetamiinin sekä opioidien käytön välillä.

A-klinikka: "Lähes kaikilla hoitoon hakeutuvilla ovat opioidit mukana kuvioissa"

Opioidiongelman räjähtäminen käsiin näkyy myös hoitopaikoissa. Opioidien yleisyys kulkee käsi kädessä amfetamiinin käytön lisääntymisen kanssa – ja opioidit ovat kiilanneet amfetamiinin ohi.

– Lähes kaikilla hoitoon hakeutuvilla ovat opioidit kuvioissa mukana, sanoo Helsingin yliopiston työelämäprofessori, A-klinikka Oy:n johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki.

– Ei se kaikilla ykköspäihde ole, mutta kyllä se kakkosena on siellä mukana. Huolestuttavinta on, että se näkyy nuoremmilla ja naisilla kasvavassa määrin.

Simojen mukaan eniten käytetttävän buprenorfiinin eli esimerkiksi Subutexin rinnalla muidenkin opioidien, kuten Tramadolin ja parasetamolikodeiiniyhdisteiden väärinkäyttö näkyy klinikoilla.

Myös Simojoen mukaan opioidiongelma on todellinen, eikä uudenlainen rekisteröintijärjestelmä selitä ongelmakäyttäjien määrän kaksinkertaistumista lyhyessä ajassa.

– Meidän hoitojärjestelmämme ei ole pystynyt vastaamaan ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen tarpeeseen, mikä päihdepuolella on, hän sanoo.

– Päihdepalvelujärjestelmämme on huonoissa kantimissa tällä hetkellä aika pitkälle kuntien säästötarpeiden vuoksi. Myös nuorten kohdalla se on tarkoittanut sitä, että palveluiden saaminen on heikentynyt.

Simojoki penääkin erityisesti lasten ja nuorten päihdeongelmien hoitamista. Nykyisin päihdehoidot kunnissa ovat usein keskittyneet pääasiassa täysi-ikäisille.

– Päihdeosaamisen sisällyttäminen lastensuojeluun olisi erityisen tärkeää. Ja se, että löytyisi matalan kynnyksen palveluita myös siellä missä nuoret käyvät eli verkko- ja somemaailmaan, Simojoki sanoo.

