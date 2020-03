Brittituomari: Dubaita hallitseva sheikki al-Maktoum itse kahden tyttärensä sieppauksen takana

Brittiläinen tuomari, Andrew McFarlane uskoo, että Dubaita hallitseva sheikki, Muhammad bin Rašid al-Maktoum tilasi kahden tyttärensä sieppauksen ja pelotteli entistä vaimoaan.

Reutersin mukaan asia tuli esiin Lontoossa, ex-parin lapsia koskevan huoltajuuskiistan yhteydessä.

Al-Maktoumin ex-vaimo on Jordanian kuninkaan Abdullahin siskopuoli, prinsessa Haya bint al-Hussein.

Sheikin uskotaan järjestäneen tyttärensä, Shamsan sieppauksen kadulta Cambridgessä vuonna 2000. Tytär oli tuolloin 18-vuotias.

Tytär lennätettiin Dubaihin, missä häntä pidettiin vankeudessa.

Lisäksi sheikin uskotaan järjestäneen Shamsan nuoremman siskon, Latifan kidnappauksen laivalta kansainvälisillä vesillä, Intian edustalla vuonna 2018. Myös Latifa palautettiin takaisin Dubaihin.

Pelottelukampanjan vuoksi sheikin vaimo joutui tuomarin mukaan pelkäämään henkensä edestä.

Sheikki vetosi aiemmin oikeuteen, että asiaa ei julkistettaisi. Britannian korkein oikeus hylkäsi vetoomuksen.

70-vuotias sheikki Muhammad on Yhdistyneiden Arabiemiraattien varapresidentti ja pääministeri ja on hallinnut Dubaita vuodesta 2006 lähtien. Hänen ex-puolisonsa, prinsessa Haya on 45 vuotias. Naimisiin pariskunta meni vuonna 2004. Heillä on kaksi yhteistä lasta, Jalia ja Zayed.

Sheikillä uskotaan olevan kaikkiaan 25 lasta ja ainakin kahdeksan vaimoa.

Lähteet: Reuters, AP