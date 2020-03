Britannian ja EU:n ensimmäisellä neuvottelukierroksella tärvättiin aikaa sopimiseen siitä, mitä jo oli aiemmin sovittu

BRYSSEL EU:n pääneuvottelija Michel Barnier päätti EU:n ja Britannian väliset ensimmäisen kierroksen neuvottelut tänään torstaina toteamalla, että osapuolilla on vaikeita näkemyseroja tulevasta kauppasopimuksesta ja suhteesta.

– Meillä on useita eroja tavoitteissa ja ne ovat vakavia, sanoi Barnier lehdistötilaisuudessa.

Neuvoteltavia asiakokonaisuuksia on kaikkiaan 11, neljä niistä on ongelmallisia;

tasapuoliset toimintaedellytykset ja standardit vapaakauppasuhteessa

oikeusperustat eli lainsäädäntö ja miten ratkotaan ristiriitoja

sopimuksen hallinnointi: yksi sopimus vai monta erillistä?

kalastus

Barnier uskoo, että EU:lla ja Britannialla on mahdollisuus molempia tyydyttävään sopimukseen kaikista erimielisyyksistä huolimatta, mutta se vaatii sen, että osapuolet kunnioittavat jo sovittua ja että osapuolten välillä vallitsee kunnioitus toista kohtaan.

Britannian pääneuvottelija David Frost ja hänen noin sadan hengen neuvottelukuntansa päättivät ensimmäisen neuvottelukierroksen ilman lehdistötilaisuutta.

Neuvotteluja lähellä olevat tahot kuitenkin kertovat, että ongelmia on edessä.

"Vaikeampaa kuin olimme ennakoineet"

Britannia hakee ainoastaan vapaakauppasopimusta ja ystävällisiä naapurisuhteita. Kaikki mikä sitoisi Britannian EU:n sääntöihin tai standardeihin on poissuljettu. Britannian asenne on ideologinen.

– Tästä tulee paljon vaikeampaa kuin olimme ennakoineet, sanoo neuvotteluissa tämän viikon mukana ollut henkilö brittien delegaatiosta.

EU haluaa kaikille osa-alueille sääntöpohjaisen kehikon, joka päätee kaikilla neuvoteltavilla sektoreilla. Britannia haluaa nipun erillisiä sopimuksia.

Britannian pääneuvottelija David Frost (keskellä) maanantaina, neuvottelujen alkaessa. Olivier Hoslet / EPA

Siitä esimerkkinä on lentoliikenteen irrottaminen muusta liikenteestä. Britannian näkemyksen mukaan lentoliikenne on jo nyt niin raskaasti kansainvälisten sopimusten sanelemaa, että sitä on turha sotkea maatie- ja meriliikenteen kanssa, joissa pääasiassa kyse on tavarakuljetuksista ja jotka siksi liittyvät vapaakauppasopimukseen. Britannia haluaa ilmailusta vain perussopimuksen.

Mistä onkaan jo aiemmin sovittu?

Mikä tekee kaikesta vielä vaikeampaa on se, että ensimmäisellä neuvottelukierroksella käytettiin paljon aikaa siihen, että oltiin edes samaa mieltä siitä, mitä erosopimuksessa oli sovittu.

Barnier alleviivasi, että luottamus lähtee siitä, että Britannia noudattaa jo sovittua, esimerkiksi Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajaa koskevaa protokollaa, joka on osa erosopimusta.

Britannia on antanut ymmärtää, että tullirajalle, joka on yhteisesti sovittu Irlanninmerelle, ei tarvita uusia tarkastuspisteitä.

EU taas joutuu Barnierin mukaan varmistamaan vuoden loppuun mennessä, että Britannia todella tarkastaa tavarat, jotka siirtyvät Brittein saarilta meriteitse Pohjois-Irlannin puolelle ja kerää maksut tarvittaessa.

Järjestelmä rakennettiin, jotta Irlannin saarelle ei nousisi etelän ja pohjoisen välille rajaa, joka taas olisi ollut Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen vastainen.

– Mikään ei ole vuodenvaihteessa ennallaan. Britannia jättää tulliliiton ja sisämarkkinat ja ensi tammikuu on hyvin hyvin erilainen kuin tämän vuoden tammikuu, sanoi Barnier.

Barnier uskoo silti, että sopimus on saavutettavissa. Molemmat osapuolet ovat palkanneet alojensa huippuja, asiantuntijoita ja juristeja ja parhaimmillaan yhdessä huoneessa voi olla 200 henkeä.

Neuvottelujen seuraava kierros käydään 18.–20. maaliskuuta Lontoossa.

