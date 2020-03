Näyttelijä ja koomikko Joonas Nordmanin neuvo paikkaansa etsiville nuorille: "Ota rennosti ja nauti elämästä"

Joonas Nordman oli esiintymishaluinen lapsi. Näyttelijän urasta haaveillut nuori mies löysi innolleen kanavan Porin Teatterinuorissa, jossa pääsi tekemään monenlaisia teatterirooleja Peter Panista Kalevalan Lemminkäiseen.

Nordman muutti pois kotoa jo 16-vuotiaana, koska lähti opiskelemaan Tampereelle ilmaisutaidon lukioon.

– Nyt kun ajattelee, niin kyllä sitä vielä aika lapsi oli. Vaikka eihän Porin ja Tampereen väli ole kuin se reilu sata kilsaa.

Myöhemmin hän haki opiskelemaan teatteria korkeakouluihin, mutta ne ovet eivät auenneet. Tästä huolimatta mies on tehnyt monipuolista uraa näyttelijänä, koomikkona, käsikirjoittajana ja ohjaajana monissa suosituissa televisio-ohjelmissa ja elokuvissa.

Tänä keväänä hän saa vetääkseen myös oman talk show'n.

Nyt yli kolmekymppisen Joonas Nordmanin neuvo 16-vuotiaalle itselleen – ja muillekin nuorille – on, ettei kannata stressata.

– Ota rennosti ja yritä ihan aidosti nauttia elämästä. Aika monella nuorella ihmisellä elämä on hakemista ja uutta kohti menemistä. Jännittää se, että mikä musta tulee isona. Siitä on aika stressaantunut. Mutta juuri tuo on sitä aikaa, josta pitää nauttia.

Katso Joonas Nordmanin koko vierailu Puoli seitsemän -ohjelmassa: