Poliisi varoittaa: Väärennettyjä seteleitä liikkeellä Kaakkois-Suomen lisäksi muuallakin Suomessa

Eri puolilla Suomea, erityisesti Kaakkois-Suomessa on liikkeellä väärennettyjä seteleitä. Osa niistä on taidokkaasti ja osa vähemmän taidokkaasti väärennettyjä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle on tullut tämän vuoden aikana tutkintaan 17 rahanväärennöksiin liittyvää rikosta. Näistä rikoksista seitsemän on kirjattu Kouvolassa, neljä Kotkassa, neljä Lappeenrannassa sekä yksittäiset rikokset Haminassa ja Ruokolahdella.

Viime vuonna Kaakkois-Suomen poliisilla oli tutkittavana vain neljä vastaavaa rikosta, joten väärennettyjä seteleitä on liikkunut tämän vuoden alussa poikkeuksellisen paljon erityisesti Kymenlaakson alueella.

Väärennettyjä seteleitä on liikkunut alkuvuonna myös muualla Suomessa enenevissä määrin.

Taidokkaita mutta myös kelvottomia väärennöksiä

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että suurin osa poliisin tietoon tulleista rahanväärennöksistä on huomattu käteisen rahan kuljettamiseen tai sen käsittelyyn liittyneissä tilanteissa, kuten pankkien ja kauppojen rahanlaskennan yhteydessä. Näissä tapauksissa väärennettyjä seteleitä on jo käytetty maksuvälineinä eikä niitä ole huomattu väärennetyiksi maksutilanteessa. Joissakin tapauksissa asiakas on yrittänyt maksaa kaupassa väärennetyillä seteleillä, mutta tämä on huomattu maksutilanteessa.

Setelit ovat olleet taidokkaasti väärennettyjä tai ne ovat olleet niin sanottuja kelvottomia yrityksiä, jolloin setelissä on saattanut lukea ”movie money”.

Setelit ovat olleet 5–500 euron väliltä eli väärennettynä on ollut käytössä myös pieniä viiden euron seteleitä, joita ei perinteisesti käytetä setelin tunnistuskoneessa yhtä useasti kuin suurempia seteleitä.

Yhdessä poliisille tehdyssä ilmoituksista oli kyseessä yhdeksän kappaletta väärennettyjä 100 Yhdysvaltain dollarin seteleitä.

Poliisi kehottaa hankkimaan tunnistuslaitteita

Poliisi varoittaa erityisesti käteistä rahaa maksuvälineenä käyttäviä kauppoja ja liikeyrityksiä väärennetyistä seteleistä ja kehottaa hankkimaan setelin aitouden tunnistamiseen tarkoitettuja laitteita. Jos tällainen laite on jo hankittu, sitä kannattaa käyttää matalalla kynnyksellä.

Liikkeellä on erittäin taidokkaita väärennöksiä, jotka ovat jääneet monissa tapauksissa huomaamatta ammatikseenkin rahoja käsitteleviltä henkilöiltä.