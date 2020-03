Mitä uudesta koronaviruksesta tiedetään nyt? – asiantuntija vastaa

Uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta vastaa, mitä uudesta koronaviruksesta tähän mennessä on selvillä.

Mitä viruksesta on saatu selville?

–Viruksesta tiedetään jo varsin paljon, virus on saatu kasvamaan soluviljelmämalleissa, joissa sen ominaisuuksia voidaan tutkia. Viruksen koko genomi eli perimäaines tunnetaan ja genomeja sekvensoidaan nopeasti uusista potilaista. Virus osataan tunnistaa diagnostisilla testeillä ja tiedetään esimerkiksi, että se tarttuu ihmisestä toiseen pisaratartuntana. Lisäksi tiedetään, että suurin osa sairastuneista saa vain lieviä oireita.

Onko todisteita siitä, että virus olisi muuntunut?

– Ei ole mitään näyttöä siitä, että virus olisi muuntunut biologisilta ominaisuuksiltaan. On tavallista, että virusten genomit muuttuvat jatkuvasti hieman, mutta valtaosa näistä muutoksista ei muuta viruksen biologisia ominaisuuksia.

Miten todennäköistä on että virus muuntuu? Onko Iranissa leviävä virus sama kuin Kiinassa ja Euroopassa ?

–Virus on sama kaikkialla. Tämän hetkisen tiedon perusteella SARS-CoV-2 vaikuttaa muuntuvan hitaasti, kuten muutkin koronavirukset.

Miten nopea virus on leviämään verrattuna kausi-influenssaan?

– Uuden viruksen leviämistehokkuutta ei vielä tunneta tarkasti. Nykyisen tiedon valossa vaikuttaa siltä, että uusi koronavirus leviää hitaammin kuin kausi-influenssa johtuen muun muassa pidemmästä itämisajasta.

Miten hyvin viruksen ominaisuudet tunnetaan? Onko virukseen mahdollista keksiä lääkettä?

– Viruksen ominaisuuksien tutkiminen etenee ennennäkemätöntä vauhtia ja tutkijat ympäri maailmaa jakavat myös tutkimustuloksia aivan uudella tavalla. Virukseen on mahdollista keksiä lääke ja tätä kehitystyötä tehdään lukuisissa laboratorioissa. Uusien lääkkeiden saaminen käyttöön on kuitenkin hidas prosessi, sillä niiden turvallisuus ja teho täytyy varmistaa.

Millä lääkkeillä Suomessa ihmisiä nyt hoidettaisiin, jos virus leviäisi laajemmin?

– Uuden koronaviruksen hoitoon ei ole vielä käytössä viruslääkkeitä. Kiinasta kerrotaan, että siellä on testattu joitakin muihin infektioihin kehitettyjä lääkkeitä myös COVID-19 potilaiden hoitoon, mutta näitä tuloksia ei ole vielä julkaistu, eikä lääkkeiden tehosta siis ole tietoa.

Potilaat saavat oireiden mukaista hoitoa ja esimerkiksi vakavampiin tautimuotoihin mahdollisesti liittyviä bakteeri-infektioita voidaan hoitaa antibiooteilla.

Miten tätä virusta pystytään hoitamaan?

– Tällä hetkellä hoito on oireenmukaista. Viruslääkkeiden ja rokotteen kehitystyössä seurataan tarkasti viruksen genomia ja sen mahdollista muuntumista, ja etsitään viruksen rakenteesta sellaisia osia, jotka ovat pysyviä tai muuntuvat kaikkein hitaimmin. Tällöin lääkkeet ja rokote toimisivat myös mahdollisesti muuntuneita viruksia vastaan.

Uuden koronaviruksen uusiutumis- tai leviämisluku eli R0-luku on vähän päälle kaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi sairastunut tartuttaa keskimäärin runsaat kaksi muuta, onko leviämiskuku säilynyt ennallaan vai muuttunut?

– Leviämisluku on tämän hetkisen tiedon valossa säilynyt ennallaan.

Mikä on taudin itämisaika verrattuna kausi-influenssaan?

– Uuden koronaviruksen osalta itämisaika on 2–12 päivää ja arvio on pysynyt ennallaan. Keskimäärin oireet alkavat noin viiden vuorokauden kuluessa tartunnasta. Tämä itämisaika on pidempi kuin esimerkiksi kausi-influenssalla.

Mitä tiedetään tarttuvuudesta tällä hetkellä, leviääkö tauti oireettomien tartunnansaajien välityksellä vai ei?

– Tämän hetkisen näkemyksen mukaan sairastunut henkilö on tartuttava vasta oireiden alkaessa. Tietoa tästä tarvitaan kuitenkin lisää.

Kuinka suuri osa sairastuneista toipuu taudista ja missä ajassa?

–Suurin osa toipuu taudista ja taudin kesto vaihtelee oireiden vakavuudesta riippuen päivistä viikkoihin.

Voiko koronavirukseen sairastua uudestaan tartunnan jälkeen?

–Koronavirus synnyttää immuunivasteen, joka suojaa uusilta tartunnoilta. Tällä hetkellä ei tiedetä vielä, kuinka pitkään tuo vaste kestää.

Mitä mielestäsi on olennaista nyt tällä hetkellä liittyen uuteen koronavirukseen?

–Tällä hetkellä on tärkeää pysyä rauhallisena, lukea viranomaisten tiedotteita (THL), pestä käsiä ja opetella tunnistamaan oikea tieto huhujen ja väärän tiedon kohinasta.

