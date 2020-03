Tampereen Teatterin uusi johtaja on näyttelijä, ohjaaja ja yliopistonlehtori Mikko Kanninen

Tampereen Teatterin uusi johtaja on valittu.

Teatterinjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi on valittu näyttelijä, teatteriohjaaja ja Tampereen yliopiston näyttelijäntaiteen yliopistonlehtori Mikko Kanninen.

Vuonna 1971 syntynyt Mikko Kanninen on tamperelainen näyttelijä ja teatteriohjaaja. Hän on 20 viime vuoden aikana ohjannut useita teoksia keskeisiin suomalaisiin ammattiteattereihin. Lisäksi hän on näytellyt suomalaisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Hänen viimeisin vierailunsa Tampereen Teatteriin oli kaudella 2018–2019 sovitus ja ohjaus Miika Nousiaisen romaanista Juurihoito.

Kanninen on koulutukseltaan teatteritaiteen tohtori. Viime vuodet hän on toiminut Tampereen yliopiston teatterityön koulutusohjelmassa (NÄTY) näyttelijäntaiteen yliopistonlehtorina ja taiteellisena tutkijana.

Bragge jää eläkkeelle

Pitkän uran eri kaupungeissa teatterinjohtajana tehnyt Reino Bragge jää eläkkeelle Tampereen Teatterista. Bragge toimi Tampereen Teatterin työssä vuodesta 2010. Bragge jää eläkkeelle heinäkuun lopussa teatterinjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävästä.

Mikko Kanninen aloittaa tehtävässään elokuussa, mutta on mukana teatterissa jo kevätkaudella. Kanninen on vuonna 1904 perustetun Tampereen Teatterin 27. johtaja.

Ennen Tamperetta Bragge toimi Jyväskylän kaupunginteatterin johtajana (2007–2010), Porin Teatterin johtajana (2000–2007), Tampereen Teatterin hallintojohtajana (1999–2000) ja Joensuun kaupunginteatterin johtajana (1996–1999).

Tampereen Teatterilla on sata työntekijää.

Tampereen Teatterin esityksissä kävi vuonna 2019 ennätysmäärä väkeä. Esityksissä kävi noin 124 000 katsojaa, mikä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla.

Suosituin esitys oli Disney-musikaali Notre Damen kellonsoittaja. Toiseksi suosituin oli Sademies-näytelmä.

Tampereen teatteri tavoittaa noin 120 000 katsojaa vuosittain.

