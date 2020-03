Yksityiset hammaslääkärit voivat kieltäytyä hoitamasta koronaviruspotilaita – lääkäreille annetaan varotoimenpiteenä uudet ohjeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on juuri antanut ohjeen, jonka mukaan koronatartunnan saaneiden mahdollisesti tarvitsema kiireellinen hammashoito keskitetään yksiköihin, jotka ovat siihen huolella varautuneet. Hammaslääkärit ovat kyselleet toimintaohjeita viranomaisilta. Nyt annetut ohjeet on saatettu eteenpäin hammaslääkäriliitolle.

– Käytännössä hoito keskitetään julkiseen hammashoitoon. Karanteenissa olevan tartuntaepäilyn tai jo tartunnan saaneen tulee ottaa yhteyttä julkiseen hammashoitoon, josta hänet ohjataan oikeaan hoitopaikkaan, kertoo asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo hammaslääkäriliitosta.

Hammaslääkärit ohjeistavat ihmisiä perumaan kiireettömän hammashoidon aikojaan, jos he ovat sairastuneita. Tämä on normaali käytäntö, sillä pisaratartunnan vaara on hammashoidossa tavanomaista suurempi. Akuuttitapaukset on hoidettava, vaikka potilaalla olisi jo varmistunut koronavirustartunta.

Hammaslääkäriliitolle on tullut kyselyitä kiihtyvällä tahdilla

Laki on asiassa kuitenkin kaksijakoinen. Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä todetaan, että terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Terveydenhuoltolain kiireellistä hoitoa koskeva pykälä koskee kuitenkin vain julkista terveydenhuoltoa.

Laki ei siis velvoita yksityishammaslääkäriä itse hoitamaan potilaita, mutta tämän on varmistettava, että potilas löytää avun luokse.

– Nyt annetuilla tarkennetuilla ohjeilla halutaan varmistaa toimiva hoitoketju. Ketään ei jätetä hoitamatta sen takia, että hänellä olisi koronavirus tai epäillys siitä, Savanheimo tähdentää.

Erilliset ohjeet jakoon varotoimenpiteenä

Hammaslääkärit ovat olleet viranomaisten lisäksi yhteydessä myös liittoonsa toimintaohjeista koronaviruksen varalta. Kyselyjä on tullut viime päivinä kiihtyvällä vauhdilla.

Hammaslääkäriliiton mukaan potilasta, joka sairastaa tai hänen epäillään sairastavan koronavirusinfektiota, hoidetaan vain, jos hammashoidon tarve on kiireellinen. Tällaisen potilaan hoidossa noudatetaan tavanomaisten varotoimien lisäksi kosketus-, pisara- ja ilmavarotoimia.

– Suu- ja nenäsuojus on tällaisissa tapauksissa erilainen kuin tavallisesti, käytetään kertakäyttöistä suojatakkia ja hoidon jälkeen tehtävä loppusiivous vie tavallista enemmän aikaa. Kaikki jätteet, mitä syntyy hoidon aikana, pakataan erilliseen jätesäkkiin, joka viedään suoraan jäteastiaan, Savanheimo kertoo.

– Nämä ovat normaalista poikkeavia varotoimenpiteitä, joihin on pandemian varalle tehty suunnitelmat. Vastaanotot ovat niihin sinänsä tottuneet.

Kiirepotilaalle päivän viimeinen aika

Esimerkiksi Seinäjoella kiirepotilaalle, joka on sairastunut, varataan päivän viimeinen aika. Se antaa henkilökunnalle lisäaikaa toimenpiteisiin. Vastaanottojen seinille on lisäksi ripustettu muistutuksia siitä, että tavallinen hammaslääkäriaika tulee perua, jos potilas on sairastunut.

– Muistutukset ovat varotoimi. Asiakkaita halutaan muistuttaa asiasta, koska kynnys ajan perumiselle voi olla korkealla. Uutta aikaa voi joutua odottamaan pitkäänkin, toteaa Seinäjoen johtava ylihammaslääkäri Marko Korhonen.