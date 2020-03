Suomessa kolme uutta koronavirustartuntaa – tartuntoja nyt yhteensä 15

Suomessa on tänään kerrottu kolmesta uudesta koronavirustartunnasta. Yksi tartunta todettiin tänään Uudellamaalla ja toinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Kolmas todettiin eilen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä.

HUS:ssa todettiin tänään tartunta työikäisellä miehellä (siirryt toiseen palveluun). Tartunta on peräisin Pohjois-Italiasta. Mies on hyväkuntoinen, ja hän kotiutui näytteenoton jälkeen. Hänet on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Altistuneet ovat tiedossa, ja heihin on oltu yhteydessä.

Etelä-Karjalassa todettiin eilen torstaina tartunta (siirryt toiseen palveluun), joka on myös peräisin Pohjois-Italiasta. Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut tämänhetkisen tiedon mukaan kolme lähikontaktia. Heidät on asetettu karanteeniin.

Kolmas tartunta todettiin (siirryt toiseen palveluun) Pohjois-Pohjanmaalla. Tartunnan saanut on Ylen tietojen mukaan Iranista palannut matkailija. Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Mahdollisesti tartunnalle altistuneita lähikontakteja kartoitetaan parhaillaan.

Suomessa on nyt todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa.

