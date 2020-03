Biohajoavaa pussia on helppo käyttää, mutta jätelaitoksen rattaissa pussista tulee puukolla revittävä kiusankappale – katso video

Kevyt, venyvä ja vihreä biohajoava pussi on noussut suosituksi pakkaukseksi, kun keittiössä syntyviä eloperäisiä jätteitä kuskataan taloyhtiön biojäteastiaan. Biohajoava pussi pysyy yleensä ehjänä ja vuotamattomana keittiössä. Biojätekäsittelyn loppuprosessissa sen on tarkoituskin hajota palasiksi.

Aikaisemmin biojäte muutettiin mullaksi suurissa ja pienemmissä kompostointilaitoksissa. Useamman kuukauden mittaisissa prosesseissa pussi ehti maatua hyvin.

Nyt biojätettä käsitellään biokaasulaitoksissa. Ne toimivat toisella periaatteella: jäte kulkee ennen kaasutusta hihnalla ja sykli on nopeampi. Hapettomissa olosuhteissa biojätteestä syntyy metaania, josta saadaa energiaa eli lämpöä ja sähköä. Tällainen moderni biokaasulaitos on myös Uudessakaupungissa.

Pussi kiertyy akselin ympärille

Biolinjan laitoksella Uudessakaupungissa käsitellään muun muassa Turun seudun asukkaiden biojäte.

Kuorma-auto on aamulla kipannut hallin lattialle ison läjän taloyhtiöiden astioista erilliskerättyä biojätettä. Kasa on täynnä vihreitä pusseja, joiden sisällä banaaninkuoret, kahvinpurut ja homehtuneet leivät odottelevat jatkokäsittelyä.

Kauhakuormaaja nappaa lastista osan ja kippaa sen kaukaloon, jossa jäte pilkotaan ja ylimääräiset materiaalit siivilöityvät pois.

Käyttöpäällikkö Ari Murtomäki kiipeää ylös seuraamaan, miten mylly pyörii. Näky on tuttu. Vähän liiankin tuttu.

Kymmenet biohajoavat muovipussit kiertyvät nopeasti massaa sekoittavan akselin ympärille. Biohajoava pussi on sitkeä ja venyvä, joten se takertuu akseliin tiukasti.

– Kun se jää ruuveihin kiinni, se on otettava puukolla tai käsin irti, sanoo Murtomäki.

Joillakin on tapana lastata kodin biojätteet perinteiseen muovikassiin. Sellaisia löytyy Uudenkaupungin jätekasasta muutamia. Murtomäen mukaan perinteinen muovikassi ei takerru kuljettimien ruuveihin tai akseliin ja se on aika helppo erotella biomassasta.

Eroteltu muovi myydään energiajätteeksi. Prosessin repimä perinteinen muovikassi on kuiva ja siksi se palaa hyvin. Biohajoavan pussin jäänteet ovat sitkeitä ja niihin sitoutuu kosteutta.

Biolinjan Murtomäki on kuitenkin toiveikas, sillä Ylöjärvellä toimiva biohajoavien pussien valmistaja on luvannut tuoda markkinoille jalostuksen rattaissa sulavammin kulkevan tuotteen.

Biohajoava pussi sopii kotikompostoriin

Kotikompostorissa jäte muuttuu mullaksi useamman kuukauden mittaisen maatumisen tuloksena, joten siinä biohajoava muovipussi toimii paremmin.

– Jos materiaalit ovat standardoituja, ne yleensä hajoavat kompostissa, varmistaa materiaalitekniikan yliopettaja Liisa Lehtinen Turun ammattikorkeakoulusta.

Luonto ei kuitenkaan ole laboratorio, joten kaikki kompostiin kipatut pussit eivät Lehtisen mukaan ehdi välttämättä hajota kokonaan ja muovirämmäleitä saattaaa päätyä kasvimaalle. Biohajoavan muovin hajoaminen varmistuu, kun lämpö, ph-arvot ja kosteus ovat oikealla tasolla.

Yliopettaja Liisa Lehtinen Turun ammattikorkeakoulusta testaa biohajoavan muovikassin ominaisuuksia. Lassi Lähteenmäki / Yle

Kiertotalouden kannalta ei ole hyvä asia, että muovipussi päätyy mullaksi.

– Muovi pitäisi saada kiertoon ja uudelleen käyttöön. Kompostissa se muuttuu mullaksi aiheuttaen hiilidioksidi- tai jopa metaanipäästöjä, yliopettaja Liisa Lehtinen perustelee.

Lehtinen suosittelee käärimään biojätteet sanomalehdestä tehdyn nyytin sisälle tai käyttämään mieluummin vaikka vanhanajan laskiämpäriä.

Minne kuuluu tyhjä biohajoava pussi?

Biohajoavia muovituotteita on enemmänkin. Kiinteistöjen biojäteastioiden sisälle laitettava iso pussi on yleensä myös biohajoava, samoin Molok-järjestelmän sisäpussi. Nämä muovit on tehty paksummiksi, jotta ne kestäisivät rasitusta paremmin. Kaupoissa on myös tarjolla biohajoavia ostoskasseja.

Perinteinen muovinen ja biohajoava ostoskassi ovat melko samannäköisiä ja moni laittaakin biohajoavan kassin käytön jälkeen muovinkeräysastiaaan. Turun ammattikorkeakoulun yliopettajan Liisa Lehtisen mukaan se on sallittua, vaikka biohajoavasta ei saa tehtyä uutta muovia.

Olisi aika harmillista, jos muovista tehty uusiotuote alkaisi hajota tai reikiintyä muovin hajotessa. Muovinkierrätyslinjastolla biohajoava muovi pystytaan Lehtisen mukaan poimimaan syrjään.