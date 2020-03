Tutkimus: Ilmastonmuutos heikentää Amazonin sademetsän kasvua ja voi muuttaa sen hiilipäästöjen lähteeksi

Aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu, että Amazonasin hiilinielu kestää vielä kauan.

Trooppisia sademetsiä on pidetty "maailman keuhkoina", jotka tuottavat suuren osan maapallon tarvitsemasta hapesta. Samalla ne ovat imeneet itseensä jopa puolet maapallolla tuotetuista hiilidioksidipäästöistä ja siten pitäneet ilmaston lämpenemisen kurissa.

Monikansallinen tutkimus on nyt antanut huolestuttavia viitteitä siitä, että trooppisten metsien kyky imeä itseensä ilmakehän hiiltä on alkanut heikentyä.

Tutkimus on julkaistu Nature-tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun) ja siitä uutisoi muiden muassa brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Tutkijat seurasivat puiden kasvua aina 1990-luvulta lähtien Amazonasissa ja Afrikan sademetsissä. Havaittu ilmiö on samanlainen molemmilla alueilla, mutta Etelä-Amerikassa se tuntuu selvästi voimakkaammin.

Sademetsien hiilinielun tiedetään heikkenevän laajojen hakkuiden takia. Tutkijapiireissä on silti ajateltu, että hiilinielu ei hupene aivan yhtä nopeasti, koska ilmakehän kasvava hiilidioksidipitoisuus kiihdyttää metsien kasvua. Hiilidioksidi on puille lannoite.

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan Amazonin alueen hiilinielu on kuitenkin huvennut 1990-luvun alun huippuvuosista jopa kolmanneksella.

Kun 1990-luvun alussa keskimääräinen hehtaari Amazonin sademetsää imi itseensä vuodessa noin 700 kiloa hiiltä, 2010-luvun lopulla määrä oli laskenut yli kolmanneksella.

Amazonasin ja Afrikan sademetsien kyky imeä itseensä hiilidioksidia. nature.com, Harri Vähäkangas / Yle

Tutkijoiden mukaan lasku johtuu yleistyvistä kuivuuskausista ja lämpötilan noususta, jotka ovat seurausta ilmastonmuutoksesta. On myös huomioitava, että hiilidioksidi kiihdyttää kyllä puiden kasvua, mutta lyhentää samalla niiden elinkaarta. Puut kuolevat aiempaa nopeammin, joten niiden keräämä hiilivarasto ei ehdi kasvaa yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Afrikan alueella hiilinielun lasku ilmastonmuutoksen takia ei ole vielä merkittävää. Tämä johtuu tutkimuksen mukaan lähinnä siitä, että että Afrikan sademetsät eivät kasva useinkaan merenpinnan tasalla, vaan korkeammassa maastossa.

Uhkaava ennuste

Tulostensa perusteella tutkijat ovat tehneet ennusteen, kuinka hiilinielun kutistuminen jatkuu. Ennusteen mukaan Amazonasin hiilinielu katoaisi kokonaan 2030-luvulla ja Amazonin sademetsät alkaisivat aiheuttaa hiilipäästöjä. Tällä olisi tuhoisa vaikutus maapallon ilmastolle.

The Guardian -lehden haastattelemat asiantuntijat toteavat, että tutkimuksen tulos on erilainen kuin mitä tutkijat ovat aiemmin ajatelleet. Sen tuloksiin on perehdyttävä huolellisesti.

Yksi seuraus hiilinielun heikkenemisestä voi olla se, ettei maailma voi enää luottaa siihen, että metsityksen avulla voitaisiin kuitata muiden sektoreiden aiheuttamat hiilidipäästöt. Jokaisen yhteiskunnan sektorin on osallistuttava päästövähennyksiin.

Nature-lehdessä julkaistu tutkimus on ensimmäinen laaja-alainen selvitys troppisten metsien kyvystä imeä itseensä ilmakehän hiiltä.

Tutkijat seurasivat 300 000 puuta 30 vuoden ajan Afrikassa ja Amazonin alueella. Puihin oli kiinnitetty merkkejä, joiden avulla puiden pituus- ja paksuuskasvua voitiin seurata.

