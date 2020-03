Jätemaan päälle rakennettu rivitalo vajoaa ja vanhat asukkaat häädettiin Pälkäneellä: Nyt asia menee oikeuteen

Pälkäneen vajoavan rivitalon asukkaat haastavat Pälkäneen kunnan käräjille.

Asia on ollut useita vuosia julkisuudessa, koska rivitalon eläkeikäiset asukkaat käytännössä menettivät vajoamisessa omaisuutensa ja kotinsa.

Tontilla oli aiemmin ollut soramonttu, joka täytettiin soran oton päätyttyä muun muassa kannoilla sekä puutarha- ja teollisuusjätteillä. Paikalle rakennettiin neljä huoneistoa käsittävä rivitalo vuonna 1988.

Vuosien kuluessa eloperäinen jäte on lahonnut ja rivitalon alla oleva maa on vajonnut. Seuraukset näkyvät asunnoissa muun muassa seinissä olevina halkeamina. Kaikki asukkaat ovat joutuneet häädön uhalla jättämään kotinsa.

"Tämä on ollut epäinhimillistä"

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Veikko Tiainen sanoo, että rivitalossa on asunut kuusi eläkeikäistä ihmistä. Vanhin asukas on yli 80-vuotias. Asukkaista neljä on Tiaisen mukaan pitkäaikaissairaita. Asian selvittäminen ja neuvotteleminen on ollut asukkaille äärimmäisen raskasta.

Taistelussa ei ollut Tiaisen mukaan enää muuta vaihtoehtoa kuin viedä asia käräjille. Asia on tullut vireille 2. maaliskuuta. Yle on saanut nähtäväksi Pirkanmaan käräjäoikeudesta haastehakemuksen.

– Tämä on ollut epäinhimillistä, tällaista ei ole koskaan tapahtunut Suomessa, Tiainen sanoo.

Tiainen pitää kunnan asennetta tylynä.

– Kunnan tekemän virheen perusteella viedään omaisuus.

Asiaa on seurattu julkisuudessa jo vuosia.

– Kun vanhat ihmiset menettävät asuntonsa, se on melkein surkeinta, mitä heille voi tapahtua, Veikko Tiainen sanoi Ylelle vuonna 2018.

Vaaditaan jopa 600 000 euron korvauksia

Taloyhtiö vaatii käräjillä ensisijaisesti, että oikeus velvoittaa kunnan lunastamaan aiheuttamansa ympäristövahingon johdosta kantajan omistaman kiinteistön.

Toissijaisesti kunta velvoitetaan suorittamaan kantajalle korvauksena yhteensä 600 000 euroa.

Lisäksi taloyhtiö vaatii kunnan suorittamaan oikeudenkäyntikulut.

Kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto asetti vuonna 2018 rakennuksen käyttökieltoon. Viimeinen asukas velvoitettiin häädön ohella rakennuksesta pois viime kesänä.

Taloyhtiö esitti jo aiemmin, että kunta maksaisi asukkaille asuntojen hintaa vastaavan korvauksen. Kunnan vastauksessa todettiin silloin, että vaatimukset ovat perusteettomia ja vanhentuneita.

Yle ei ole tavoittanut Pälkäneen kunnanjohtajaa useista yrityksistä huolimatta.

Pälkäneen kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä (kok.) sanoo, että kunta on katsonut, että kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta asiassa.

Osapuolten näkemykset ovat olleet Laesterän mukaan niin kaukana, että asiaan ei ole saatu sopua.

