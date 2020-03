Presidentti Niinistö: "Ikävää että saamelaisetkin joutuvat kohtaamaan vihapuheita" – Niinistö vieraili Lemmenjoella saamelaisten vieraana

LEMMENJOKI Ennen helikopterin laskeutumista pieni tyttö harjaa antaumuksella pihaa ja portaita. Odotettu ja arvovaltainen vieras saapuisi hetkenä minä hyvänsä. Pian kuuluukin lähestyvän helikopterin ääni.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili tänään ensimmäistä kertaa Inarin Lemmenjoella.

Alue teki Suomen päämieheen heti vaikutuksen.

– Tämä on todellinen kokemus päästä käymään täällä. En ole ennen ollut Lemmenjoella enkä nähnyt tätä luontoa. Täällä näkee, miten luonto vaihtelee Lapin eri osissa, kuvaili Niinistö ensihetkiään Lemmenjoella.

Biret-Elle Ruotsala pääsi ensimmäisenä tervehtimään presidentti Sauli Niinistöä ja ojentamaan hänelle kukkakimpun. Kaija Länsman / Yle

Mediatilaisuudessa rennosti villapaitaan sonnustautunut Niinistö odotti jännittävää päivää.

Viimeksi Niinistö vieraili saamelaisten luona vuonna 2017, kun hän osallistui saamelaisten kansallispäivän juhliin Inarissa. Tänään hän tapasi saamelaiskäräjien edustajien lisäksi kolttien luottamusmiehen ja Inarin kunnanjohtajan.

Kukitusseremonian jälkeen poliitikot vetäytyivät suljettujen ovien taakse. Saamelaiskäräjien vastavalittu puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso avasi keskustelujen pääteemoja.

– Toimme esille ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin, totuus- ja sovintokomission työtä ja tulevaisuutta, vihapuheita ja ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumista Suomessa, kertoo Juuso.

Niinistön mielestä keskusteluissa oli isoja teemoja.

– Kaikki se, mikä liittyy ilmastonmuutokseen, tietysti tuntuu täällä kovasti ja askarruttaa, se on täysin ymmärrettävää. Erityisesti saamelaiskäräjillä on toiveena päästä vaikuttamaan ilmastopaneelien kautta.

Presidentti Niinistö vieraili Lemmenjoella Heikki Palton perheen luona. Kaija Länsman / Yle

Vihapuheet kansantautina – kohteena erityisesti vähemmistöryhmät

Presidentti Niinistön mieleen painuivat erityisesti vihapuheet, joista saamelaisetkin saavat osansa. Tämä on ikävä asia, sanoi Niinistö mediatilaisuudessa.

– Se on vähän niin kuin kansantauti tai kansojen tauti tänä päivänä. Ikävä kyllä monet ihmiset, jotka taitavat olla eniten tyytymättömiä omaan itseensä, pyrkivät purkamaan sitä muihin. Silloin erityisesti vähemmistöryhmä on helposti myös kohteena.

Saamelaisalueella oltaessa keskustelu kääntyy tietenkin poroihin. Niinistöltä tiedusteltiin näkemyksiä runsaslumisen talven vaikutuksista porotalouteen.

Tässä Niinistö näki selvästi ilmastonmuutoksen vaikutuksen.

– Tämä on akuutti ongelma. Kuulin juuri, että ilmastonmuutoksen vuoksi ravinto-ongelma eli jäkälän saanti tai jäkälän kasvun väheneminen on vielä huolestuttavampi seikka, koska se on pysyvää laatua oleva asia, sanoi Niinistö.

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff ja Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine odottamassa tapaamista. Kaija Länsman / Yle

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff halusi kertoa Niinistölle kolttien kyläkokouksesta, sen resursseista sekä kolttien näkemyksistä.

– Kieli on kulttuurimme perusta ja siitä näkökulmasta tuon asioita esille. Myös porot ovat tapaamisen teemana. Tietenkin Jäämeren rata on asia, josta keskustellaan, kertoi Feodoroff juuri ennen tapaamista.

Saamelaiset uskovat, että presidentti voi vaikuttaa saamelaisten asioihin

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan mielestä on tärkeää, että saamelaiskäräjät tapaa Suomen tasavallan presidentin.

– Tietenkin on luonnollista, että kahden kansan välinen yhteistyö toimii hyvin. Hän on suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen kansan korkein edustaja. Sitä kautta suomalaisen yhteiskunnan kanssa keskustelu ja kahden kansan hyvät yhteydet ovat aina tärkeitä, toteaa Tuomas Aslak Juuso.

Hän luottaa siihen, että presidentti voi vaikuttaa saamelaisten asioihin.

– Minä uskon ja luotan, että presidentillä on paljon mahdollisuuksia toimia, ja uskon hänen arvostelukykyynsä, lopettaa Juuso.

Niinistön matkaohjelmaan kuului moottorikelkkamatka tunturiin. Hän oli pukeutunut perinteiseen saamelaiseen luhkaan ja hylkeennahkakinttaisiin. Kaija Länsman / Yle

Myös kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff toivoo, että keskusteluista presidentin kanssa on jotain hyötyä.

Inarin kunnan edustajana paikalla oli kunnanjohtaja Toni K. Laine. Hän pitää presidentin vierailua tärkeänä ja hienona asiana.

– Mielestäni on tärkeää, että tasavallan presidentti näkee ja tutustuu siihen, millaista elämä täällä on, sillä se on hyvin erilaista, oli kyse sitten elinkeinoista tai aluekehityksestä, ympäristöstä.

Vierailun isäntä: “Niinistö on helposti lähestyttävä”

Niinistön vierailun kohteena oli saamelaiskäräjien edelliskauden toisen varapuheenjohtajan Heikki Palton perheen porotila. Paltto ei turhia hermoillut ennen tapaamista.

– Tietenkin joitakin odotuksia on, hän on kuitenkin Suomen ylin johtaja. Uskon kaiken sujuvan mallikkaasti.

– Mielestäni Niinistö on hyvin suoraselkäinen mies ja helposti lähestyttävä. Ei tarvitse kumarrella, mutta tietenkin pitää käyttäytyä hänen arvonsa vaatimalla tavalla.

Niinistön kanssa samassa reessä istuivat saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff. Kaija Länsman / Yle

Virallisen tapaamisen ja mediatilaisuuden päätteeksi presidentti seurueineen lähti moottorikelkalla Lemmenjoen kansallispuistoon. Tarkkaa reittiä ei kerrottu uteluista huolimatta.

– Kohde on Lemmenjoen kansallispuistossa. Tarkemmin en kerro, sanoi Paltto.

Tunturissa presidentille tarjoiltiin kevyt kenttälounas ja matkan aikana käytiin vielä epävirallisia keskusteluja.