Oulun yliopisto kehottaa korona-alueelta palaavia tekemään kaksi viikkoa etätöitä – Venetsiassa opiskeleva: "Ohjeet kuulostavat liioitellulta"

Oulun yliopisto on ohjeistanut (siirryt toiseen palveluun), että yliopiston opiskelijoiden ja työntekijöiden ei tule matkustaa koronaepidemia-alueille.

Yliopistolta kerrotaan, että epidemia-alueelta palaavan työntekijän tai opiskelijan tulee tehdä etätyötä tai -opiskelua kaksi viikkoa paluun jälkeen.

– Jos opiskelija palaa epidemia-alueelta, häntä ohjeistetaan olemaan yhteydessä vastaavaan opettajaan ja pyritään opiskelemaan etänä ennen paluuta kampukselle, Oulun yliopiston henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen sanoo.

Myöskään epidemia-alueelta tulevia vierailijoita ei tällä hetkellä oteta vastaan Oulun yliopistoon. Maailman koronaepidemia-alueita ovat tällä hetkellä Kiina, Etelä-Korea, Iran ja Italia.

Oulun yliopiston ohje tavoitti myös Venetsiassa vaihto-opiskeluja suorittavan arkkitehtiopiskelija Ilmari Teperin. Hän oli yllättynyt ohjeistuksesta.

– Ohjeet kuulostavat liioitellulta.

Teperi on suunnitellut suorittavansa tämän lukuvuoden opintopisteet Venetsiassa. Hän kertoo, että Oulun yliopistolta tuli myös sähköpostia, jossa häntä kehotettiin palaamaan takaisin Suomeen.

– Vaihto-opiskelujen lopettaminen koronaviruksen takia tuntuu minusta turhan isolta ratkaisulta. Voihan olla, että virus saadaan pian hallintaan.

Jarmo Okkosen mukaan niitä vaihto-opiskelijoita, joiden koulut ovat vaihtomaassa suljettuna, on pyydetty palaamaan Suomeen. Hän kertoo myös, että Oulun yliopistosta ei tällä hetkellä lähdetä vaihtoon epidemia-alueille.

Teperin yliopisto Venetsiassa on nyt suljettuna, mutta hän suorittaa opintojaan verkossa.

Ensimmäinen tartunta Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla on eilen todettu ensimmäinen koronavirustapaus. Ylen tietojen mukaan tartunnan saanut henkilö on matkustanut Iranista Ouluun. Oulun yliopistollisesta sairaalasta ei kuitenkaan vahvisteta asiaa.

Potilas on kotona eristyksessä, ja hän on hyväkuntoinen. Oulun alueella on perjantain aikana tavoitettu kaikki koronaan sairastuneen kanssa tekemisissä olleet ja taudille mahdollisesti altistuneet henkilöt. Heidän määränsä on Oulun kaupungin apulaisylilääkäri Jarkko Huuskon mukaan vähäinen.

Suomessa on nyt todettu yhteensä 15 tartuntaa.

