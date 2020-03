Ruotsidemokraattien puheenjohtajan lentolehtistempaukselle tyly loppu: Åkesson otettiin kiinni ja lähetettiin Turkista takaisin Ruotsiin

Lentolehtisten sanomana oli, että "Ruotsi on täynnä", eikä se voi ottaa lisää turvapaikanhakijoita vastaan.

Turkin poliisi on ottanut ruotsidemokraattien puheenjohtajan Jimmie Åkessonin kiinni, kun tämä jakoi luvatta lentolehtisiä Turkin ja Kreikan välisellä rajalla.

Poliisi on saattanut Åkessonin Istanbulin lentoasemalle, ja hänet on lähetetty takaisin kohti Ruotsia, kertoo yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun). Åkessonin on määrä laskeutua Kööpenhaminan Kastrupin lentoasemalle myöhemmin tänään.

Åkesson ehti jakaa Euroopan unioniin pyrkiville pakolaisille ja siirtolaisille lentolehtisiä parin päivän ajan. Lentolehtisten sanomana oli, että "Ruotsi on täynnä", eikä se voi ottaa lisää turvapaikanhakijoita vastaan.

"Turkki on roistovaltio"

Ruotsidemokraattien lehdistöpäällikkö on vahvistanut tapahtumat SVT:lle. Hän ihmettelee, miksi Turkissa henkilö otetaan kiinni ja häntä kuulustellaan lentolehtisten jakamisesta, vaikka Turkin valtio ei olekaan sitä hyväksynyt.

– Turkki on roistovaltio, jolla ei pitäisi olla mitään vaikutusvaltaa eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Se on selvästi pahasta niin siirtolaisille kuin Euroopallekin, lehdistöpäällikkö Henrik Gustafsson sanoo SVT:lle.

Åkessonin tempaus aiheutti vastalauseiden ryöpyn sosiaalisessa mediassa Ruotsissa. Monien mielestä hänen toimintansa oli häpeällistä huomion hakemista täysin väärässä tilanteessa, ja se osoitti suurta harkintakyvyn puutetta.

