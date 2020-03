Pääministeri Sanna Marin puhuu naistenoikeuksista – katso suora lähetys

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) osallistuu New Yorkissa YK:n kansainväliseen naistenpäivän tapahtumaan.

Marin puhuu tilaisuudessa heti YK:n pääsihteerin António Guterresin jälkeen. Tilaisuudessa puhuu myös muun muassa 14-vuotias yhdysvaltalainen ilmastoaktivisti Alexandria Villasenor.

Voit seurata suoraa lähetystä tämän linkin kautta. (siirryt toiseen palveluun)

Myöhemmin Marin tapaa vielä Guterresin kahdenkesken. Tapaamisessa käsitellään muun muassa globaaleja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, tasa-arvoa ja Suomen roolia YK:ssa.

Marinin on Yhdysvaltain-vierailun ohjelmassa on myös Suomen YK-edustuston järjestämä tasa-arvotilaisuus New Yorkissa sekä luento ilmastonmuutoksen kannalta kestävästä hyvinvointiyhteiskunnasta Columbian yliopistossa.